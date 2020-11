Glasfaser-Ausbau in Deilingen soll 2021 beginnen

Insgesamt sollen in den Jahren 2021 und 2022 neun Kilometer Glasfaserkabel in Deilingen verlegt werden. Der Gemeinderat hat der vorgelegten Ausbauplanung einstimmig zugestimmt.

Die Planung für den Breitbandausbau in der Gemeinde Deilingen wurde mit der Atene KOM (Unternehmen des Bundes zur Verwaltung der Fördermittel) abgestimmt. So sollen die bisher unterversorgten Gebiete (weiße Flecken) sowie die Gewerbegebiete und die Grundschule einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss bekommen. Die an den Ausbaustrecken gelegenen Privatgebäude können dabei mitversorgt werden. Der größere Teil der Ausbaustrecken und der Verteileinrichtungen ist förderfähig.

Die Kostenschätzung für den Ausbau im Fördergebiet beträgt 3,3 Millionen Euro. Die Gemeinde Deilingen rechnet mit einer Förderung aus Mitteln des Bundes und des Landes über insgesamt 2,5 Millionen Euro.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Gemeindewald. Der unzureichende Niederschlag in den vergangenen Jahren wird auch 2021 zu Dürreschäden und zu Schädlingsbefall im Deilinger Gemeindewald führen. Dies machten Oberforstrat Leo Sprich und Revierleiter Andreas Mauch deutlich, als sie die Betriebspläne für das Forstwirtschaftsjahr 2021 vorstellten.

2021 sollen insgesamt 1900 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Davon werden rund 670 Festmeter aus der Aufarbeitung von Dürreschäden und Schädlingsbefall (Käferholz) sein. 1000 Tannen, 400 Fichten und 180 Douglasien sollen im Gemeindewald gepflanzt werden.

Der Holzpreis ist gegenüber dem langfristigen Mittel um etwa 30 Prozent gesunken, sodass für 2021 mit einem Verlust von 4500 Euro geplant ist.

Wie die Verwaltung den Gemeindert informierte, werden der Anbau und die Modernisierung des Gemeindehauses voraussichtlich 2020 nicht mehr vollständig abgeschlossen werden können. Aktuell werden Malerarbeiten durch den Musikverein im ersten Obergeschoss ausgeführt.