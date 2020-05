Gläubige feiern Maiandacht in Aggenhausen mit Sicherheitsabstand

Die erste Maiandacht in Aggenhausen mit Pfarrer Gerwin Klose am Sonntagnachmittag ist etwas Besonderes gewesen. Die Pandemie forderte auch hier ihren Tribut: Die Gläubigen mussten sich zuerst registrieren lassen, bevor sie im Innenbereich des Friedhofs ihren Platz auf den markierten Stellen einnehmen durften. Manche zogen es vor, als Zaungäste die Andacht zu verfolgen, andere ließen sich auf Distanz im Grünen nieder, um so die Worte des Pfarrers und die Lieder der Kirchenchor-Mitglieder Gudrun und Werner Dilger, Kurt Aicher und Bruno Seuling unter der Leitung von Friederike Weber mitverfolgen zu können. Pfarrer Klose stellte anfangs die Frage, mit welchen Gefühlen der Freude, der Unsicherheit, des Zweifels oder des Ärgers die Betenden wohl nach Aggenhausen gekommen seien. Er versicherte ihnen, dass eines gleich sei: „Gott ist in unserer Mitte“. Die Mutter Gottes, zu deren Ehre man hier singe und bete, wolle man an dieser Stelle bitten, ihr Gebet Gott darzubringen, damit es erhört werde.