Die langjährige Mitarbeiterin des Heuberger Boten, Gisela Spreng (74), ist am Karfreitag gestorben. Sie ist über viele Jahre das Gesicht der Zeitung besonders auf dem Heuberg, aber auch darüber hinaus gewesen und hinterlässt eine sehr große Lücke.

„Gerne würden wir Frau Spreng zu unserer Versammlung einladen“, „Wir würden uns über einen Besuch von Frau Spreng freuen“... Seit sie wegen ihrer schweren Krankheit nicht mehr als freie Journalistin tätig sein kann, hat die Redaktion zahlreiche solcher Formulierungen in Einladungen und Ankündigungen bekommen. Und jedes Mal mussten wir zurück schreiben, dass unsere hochgeschätzte Mitarbeiterin schwer krank ist. Jedes Mal hat diese Nachricht große Bestürzung ausgelöst. Weit über das Maß hinaus, weil nun eine gute Berichterstatterin nicht mehr kommen wird: Man vermisst den Menschen Gisela Spreng.

Gisela Spreng hat ihre Aufgabe als Freie Mitarbeiterin, Repräsentantin der Zeitung, Sachverständige für Konzerte und Ausstellungen so zuverlässig, glaubwürdig und allein dem journalistischen Auftrag verpflichtet ausgefüllt, dass sie uns jetzt an allen Ecken fehlt.

Sie konnte die Wahrheit schreiben, ohne bloßzustellen

Eines zeichnete sie vor allem aus: Sie konnte die Wahrheit schreiben, ohne bloßzustellen, auch Unangenehmes berichten, ohne zu verletzen. Sie verstand es, die Menschen und ihre Anliegen zu „übersetzen“, verlor sich nie in Schmeicheleien oder Phrasen, war wegen ihrer aufrichtigen, gradlinigen Art sehr geschätzt. Gisela Spreng hatte ein hohes Einfühlungsvermögen, ihre „Menschengeschichten“ waren von hoher Qualität und immer mit einem liebevollen Blick. Auch verschlossene Menschen öffneten sich ihr und auch jene, die gerne ein festes Bild von sich vermittelt hätten, fanden sich doch in ihren authentischen Beschreibungen wieder.

Gisela Spreng, am 30. September 1944 in Tuttlingen geboren, hat auf Lehramt Musik und Deutsch studiert. Sie arbeitete aber nur kurz in dem Beruf und kümmerte sich nach der Kinderpause in der Realschule Gosheim-Wehingen, der Rektor war ihr Mann, um das Sekretariat. Sie hat den Journalismus zunächst mit ihrem Mann Gerold ausgeübt, der 2003 an Krebs gestorben ist. Bei den kulturellen Terminen hat sie ihre Freundin Priska Meßmer gern begleitet.

Sie hing sehr an ihrer Familie

Freundschaften pflegte Gisela Spreng mit vielen Menschen, sie war dem Albverein in Gosheim verbunden, dem katholischen Kirchenchor – sie selbst war evangelisch und hat jüngst bei der goldenen Konfirmation teilgenommen – seit 2003, wo ihre tragende Sopranstimme sehr fehlt. Wandern und Reisen – das war in den vergangenen Jahren ihre Welt. Am liebsten mit ihrer Familie, an der sie sehr hing.

Überhaupt ihre Familie. Wenn Enkeltage waren, war alles andere tabu. Heute ist Julius schon erwachsen, Marius ein Teenager, sie waren manchmal auch mit der Oma bei Zeitungs-Terminen, wenn die kinderkompatibel waren. Ihren Sohn Ulrich besuchte sie in Norwegen, wo er Arzt ist. Und bei ihrer Tochter Kristina lebte sie nun in den vergangenen Monaten in Tuttlingen. Sie hat sie in der schlimmsten Phase ihrer langen Krankheit umsorgt.

In dieser Phase wollte Gisela Spreng keine Besuche haben. Wahrscheinlich wollte sie, dass man sie so im Gedächtnis hat, wie sie war: Voller Energie, originell, freundlich-zugewandt und aufrecht, geradlinig und interessiert – eben stark.