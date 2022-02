Gewerbegebiet „Spaichinger Weg V“ wird billiger

Das Böttinger Gewerbegebiet „Spaichinger Weg V“ wird günstiger als gedacht. Entgegen der noch in den Haushaltsplanberatungen angenommenen Summen von über drei Millionen Euro werde jetzt mit Gesamtkosten in Höhe von knapp unter einer Million Euro gerechnet. Das teilte die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund der geringeren Erdbewegungen und der reduzierten Straßenplanung sei es zu diesen erheblichen Einsparungen gekommen, so Projektleiter Dähne vom Ingenieurbüro Breinlinger in seinem Vortrag. Eine zunächst überlegte Aufteilung der Arbeiten in mehrere Bauabschnitte musste somit nicht weiterverfolgt werden.

In der regen Diskussion begrüßten die Gemeinderäte die vorgelegten Zahlen, zeigten sich aber überrascht, warum man noch im November von den rund dreifachen Kosten ausgegangen worden war. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen habe man schwierige Zeiten prognostiziert bekommen. Der Ingenieur erläuterte abermals, dass man allein bei den deutlich reduzierten Erdbewegungen rund 850 000 Euro einsparen könne, nachdem man das Straßenniveau höher als ursprünglich geplant festgelegt hatte. Außerdem sei nun keine Ringstraße mehr geplant, was zu deutlich geringeren Kosten für den Straßen- und Tiefbau geführt habe.

Hinzu komme, dass man bei einer etwaigen zeitgleichen Ausschreibung der Arbeiten für das Gewerbegebiet und der ebenfalls anstehenden Ertüchtigung des dortigen Retentionsbeckens weitere Einsparungen erzielen könne. So müsse man beispielsweise nur einmal die Kosten für die Baustelleneinrichtung tragen und könne aufgrund der größeren Mengen niedrigere Einheitspreise erwarten.

Aufgrund der möglichen Synergieeffekte wurde in der weiteren Diskussion also auch die Ertüchtigung der Retentions- und Versickerungsanlage mit einbezogen. Für den Betrieb hatte die Gemeinde eine wasserrechtliche Erlaubnis erhalten, die an einige Auflagen geknüpft war. So hat das Landratsamt Tuttlingen unter anderem gefordert, die Anlage nach den „anerkannten Regeln der Bau- und Verfahrenstechnik“ zu betreiben, was den Einbau von sogenannten Lamellenklärern bedeutet.

Bereits 2020 hatte die Gemeinde hierfür Fördermittel beantragt, zunächst jedoch einen ablehnenden Bescheid erhalten. Der erneute Antrag im Juli 2021 hatte Erfolg. Eine Förderung in Höhe von 74,4 Prozent wurde vom Land Baden-Württemberg zugesagt. Insofern sei auch im Hinblick auf diese Maßnahme eine zeitgleiche Ausschreibung mit den Erschließungsarbeiten zielführend, so Bürgermeister Buggle.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darum gebeten, sich zeitnah mit der Festlegung des Verkaufspreises der Flächen auseinandersetzen. Dann könne man schon vorab in den Verkauf der Grundstücke einsteigen. Bürgermeister Benedikt Buggle informierte, dass eine Kalkulation der Grundstückspreise erst erfolgen könne, wenn die Vergabesummen bekannt seien. Hier könnten sich noch Abweichungen zur Kostenberechnung ergeben. Die Gemeinderäte plädierten schlussendlich mit großer Mehrheit dafür, beide Maßnahmen zeitnah gemeinsam auszuschreiben.