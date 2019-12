Gewatec ehrt treue Mitarbeiter

Die Firma Gewatec in Wehingen hat im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier vier Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Natalia Braun aus der Verwaltung geehrt, so eine Pressemitteilung. Peter Bauer, Vertriebsleitung, und Christian Fritz, heutige Geschäftsleitung, nahmen für 20 Jahre Glückwünsche entgegen. Für über 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde der Prokurist Thomas Roth geehrt. Axel Birkholz und Bettina Krämer nahmen Glückwünsche zu einem runden Geburtstag entgegen. In seiner Ansprache bedankte sich Geschäftsführer Reinhold Walz bei den Jubilaren für ihr Engagement und ihre Leistungen. Alle hätten durch ihre Mitarbeit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Geschenk. Das Wehinger Unternehmen ist seit knapp 30 Jahren Komplettanbieter von PPS/MES Software-Lösungen für Zulieferer der Branchen Automotive, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Kunststoffspritzguss und der Medizintechnik und betreut mit über 70 Mitarbeitern gut 700 Kunden im In- und Ausland.