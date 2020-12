Getötete Frau in Tailfingen wohl von Auto angefahren - Möglicher Zeuge gesucht

Im Fall einer am späten Montagnachmittag auf dem Lichtenbol in Tailfingen zu Tode gekommenen Frau laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Nach der Obduktion geht die Polizei davon aus, dass die Frau von einem PKW oder SUV erfasst worden ist.

Ein Passant hatte die 60-Jährige kurz nach 17 Uhr mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg im Einmündungsbereich Zitterhofstraße / Vor dem Weißen Stein liegend aufgefunden. Wenig später war die Frau gestorben.

Zwischenzeitlich ist beim Kriminalkommissariat Balingen eine 21-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Die Beamten arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Geschehens, so die gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Unterdessen fand am Mittwochnachmittag die Obduktion der Verstorbenen statt. Dem Ergebnis zufolge sei davon auszugehen, dass die Frau von der rechten Seite eines Pkw oder SUV erfasst wurde und dabei die tödlichen Verletzungen erlitt.

Bereits am späten Dienstagnachmittag waren im Zuge intensiver Kontrollmaßnahmen im Bereich des Lichtenbols hunderte Personen befragt und ebenso viele Fahrzeuge überprüft worden. Dazu laufen derzeit Folgeermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat folgende Fragen: Wer kann Hinweise auf Fahrzeuge geben, die auf der rechten Seite Beschädigungen aufweisen oder anderweitig mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Wem ist am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich der Zitterhofstraße / Vor dem Weißen Stein eine dunkel gekleidete Frau aufgefallen? Die Frau trug eine dunkelblaue Winterjacke, einen weißen Schal und eine blaue Jeanshose. Wer hat sich am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, selbst in dem genannten Bereich aufgehalten?

Nach jetzigen Erkenntnissen soll sich ein männlicher E-Scooter-Fahrer im Tatortbereich aufgehalten haben. Diese Person könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07432/955-0 an das Polizeirevier Albstadt erbeten.