Geschützte Orchideen herausgerissen

Bereits in der ersten Juniwoche am Dienstag hat ein Passant am Rande des zwischen Starzeln und Ringingen gelegenen Naturschutzgebiets Nähberg zirka 100 abgeschnittene oder abgerissene Exemplare der besonders geschützten Orchideenart Helm-Knabenkraut entdeckt.

Pflanze lag am Fahrwegrand

Die nur leicht verwelkten Pflanzen lagen neben dem asphaltierten Fahrweg am südwestlichen Rand des Naturschutzgebiets.

Es ist zu vermuten, dass das Interesse der „Pflücker“ den Knollen der Orchideen galt. In Anbetracht der „geernteten“ Menge schließen Naturschutzbehörde und Polizei eine gewerbsmäßige Nutzung der Pflanzen nicht aus. Tatzeit dürfte am Dienstagvormittag gewesen sein.

Polizei sucht nach Zeugen

Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz sind eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 / 264-0 entgegengenommen.