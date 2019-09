Gerster und Schindler dominieren Fossiliuslauf

Ideale Lauftemperaturen, spannende und kampfbetonte Duelle und rund 160 Sportler haben am Sonntag die 35. Auflage des Wehinger Fossiliuslaufs des Skiclubs Wehingen zu einem erfolgreichen Läuferfest geformt. Franziska Gerster und Andreas Schindler ließen der Konkurrenz beim Hauptlauf keine Chance und gewannen souverän.

Und diese Siege haben großen Einfluss auf die Gesamtwertung des Silberdistel-Albcups, der siebenteiligen und regionalen Laufserie, zu der auch der Fossiliuslauf des SC Wehingen als sechstes Rennen gehört. Zwischen dem neunmaligen Cup-Gewinner Simon Friedrich vom TSV Straßberg und Andreas Schindler vom TSV Glems stand es vor dem Lauf unentschieden. Jeder gewann jeweils zwei der zurückliegenden Rennen.

Beide peilten beim Fossiliuslauf den Sieg an. Die Zuschauer erwartete damit ein spannendes Rennen des Hauptlaufs, an dem rund 100 Läufer teilnahmen. Direkt nach dem Startschuss über zwölf Kilometer, aufgeteilt auf zwei Runden, übernahmen Friedrich und Schindler die Führung. Die Strecke führte zunächst auf Schotterwegen bergauf, bergab, ehe es auf Asphalt mit weiteren Höhenmetern und welligen Streckenabschnitten wieder Richtung Start- und Zielbereich und in die zweite Runde ging. Die ersten Kilometer hielt der Straßberger mit Andreas Schindler mit, folgte ihm dicht. „Nach rund vier Kilometer konnte ich mich leicht absetzen“, schilderte Schindler seinen Rennverlauf. In Runde zwei baute der Läufer des TSV Glems den Abstand immer weiter aus, riss eine entscheidende Lücke zwischen sich und seinem Verfolger. Obwohl Simon Friedrich zum Erstplatzierten nahezu das gesamte Rennen Sichtkontakt hatte, musste er ihn ziehen lassen.

Somit überquerte Andreas Schindler nach 41.22 Minuten als Sieger die Ziellinie – und das souverän. „Die wellige und anspruchsvolle Strecke liegt mir und kam mir daher sehr entgegen. Es hat Spaß gemacht, hier zu starten und ich bin glücklich, dass ich von Beginn an die Konkurrenz hinter mir lassen konnte“, resümierte Schindler. Friedrich beendete das Rennen rund eine Minute später an Position zwei. Platz drei sicherte sich Friedrichs Vereinskollege Marc Meßmer in 43.50 Minuten. Damit verschaffte sich Schindler nach dem zweitletzten Lauf der Rennserie einen entscheidenden Vorteil in der Cup-Wertung.

Bei den Frauen triumphierte erneut Franziska Gerster vom Lauftreff VfB Bösingen, die schon beim Meßstetter Heuberglauf vor wenigen Wochen auf sich aufmerksam gemacht hatte und sich nun auch beim Wehinger Fossiliuslauf in Topform präsentierte. Damit stellte die 24-Jährige erneut ihre läuferische Qualität unter Beweis. Sie ging das Rennen zunächst verhalten und abwartend an, überholte nach rund drei Kilometern Maike Hermle (SC Gosheim) und dominierte das Rennen.

In Runde zwei ließ sie nichts mehr anbrennen, baute ihren Vorsprung immer weiter aus, lief allen Frauen davon und sicherte sich nach 52.55 Minuten und zwölf Kilometern einen souveränen Sieg. Damit dürfte sich Franziska Gerster den zweiten Platz in der gesamten Albcup-Wertung hinter der längst feststehenden Siegerin Ricarda Rapp (TSV Stetten am kalten Markt) nicht mehr nehmen lassen. „Die Strecke war für mich anspruchsvoll und abwechslungsreich. Mit meiner Zeit bin ich zufrieden und natürlich bin ich glücklich, dass ich zum zweiten Mal in Folge gewonnen habe“, sagte Gerster nach dem Rennen.

Rapp gewinnt Jedermannlauf

Auch die vorzeitige Cup-Siegerin Ricarda Rapp ging beim Fossiliuslauf an den Start und dominierte das Frauenfeld beim Jedermannlauf über sechs Kilometer, den sie in 24.45 Minuten mit über fünf Minuten Vorsprung zur Zweitplatzierten Vanessa Münch (SC Wehingen) gewann. Bei den Männern siegte Holger Kissner (Klimmpäckle) in 24.43 Minuten, vor Thomas Roser (SV Reichenau), der 25.54 Minuten benötigte.

Vor den Erwachsenen zeigten rund 60 Kinder und Jugendliche ihr Lauftalent, die motiviert und voller Tatendrang bis zu drei Kilometer vor den Augen der anfeuernden Eltern meisterten. Der Nordic-Walking-Wettbewerb mit neun Teilnehmern komplettierte die 35. Auflage des Fossiliuslaufs am vergangenen Sonntag.