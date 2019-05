Gerstensaft fließt in Reichenbach

Bei fröhlicher Stimmung in einer gut gefüllten Festhalle haben die Gäste das Bierfest beim Musikverein Reichenbach gefeiert. Gastkapellen aus Egesheim, Harthausen und Balgheim (Foto) boten gute und abwechslungsreiche Blasmusik. Jasmin Wohlfahrt und Lina Quarleiter hatten sich für die Aktiven der Gastkapellen lustige Spiele ausgedacht, die die Pausen zwischen den Musikvorträgen auflockerten. Sieger der Spielerunde war der Musikverein Egesheim. Jungmusiker versuchten mit einem „Schinkenschätzen“ ihre Kasse aufzubessern. Carolin Weber aus Wehingen kam dem tatsächlichen Gewicht am nächsten und darf den Schinken nun Gramm für Gramm genießen. Gut versorgt von der Küche, konnten die Gäste am Bierstand verschiedenste Biersorten und ausgefallene Liköre am Schnapsstand ausprobieren.