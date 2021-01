Gericht verhandelt Überfall auf Pizzaboten in Gosheim

Eine ungewöhnlich perfide Tat hat am 20. Juni 2018 in Gosheim für Empörung gesorgt: Ein 65-jähriger Pizzabote wurde in einen Hinterhalt gelockt, mit Pfefferspray besprüht und geschlagen. Geständig waren, nachdem sie auch mittels DNA-Ermittlungen geschnappt worden waren, zwei zur Tatzeit 19 und 20-Jährige.

Ab Dienstag, 26. Januar, 9 Uhr, Saal 201 verhandelt die Erste Große Jugendkammer des Landgerichts wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Jugendkammer deshalb, weil die beiden Angeklagten zur Tatzeit noch als „Heranwachsende“ galten

Ein Angeklagter ist heute 22 Jahre alt und türkischer Staatsangehöriger. Der andere ist heute 21 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger. Die beiden Angeklagten wurden zunächst festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, sie leben im Amtsgerichtsbezirk Rottweil.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, am 20. Juni 2018 abends bei einem Lieferdienst eine Pizza bestellt zu haben und dann, als der Pizzabote die bestellte Pizza am Gosheimer Sportplatz auslieferte, diesen zunächst zur Sturmbühlhütte gelockt und dort überfallen zu haben.

Dessen Einnahmen in Höhe von etwa 5000 Euro hätten sie entwendet, so die Mitteilung des Gerichts. Der Pizzabote wurde im Rahmen der Tat verletzt. Er erlitt eine Augenreizung und Prellungen. Er wurde im Krankenhaus Tuttlingen stationär aufgenommen.

Fortsetzungstermin ist der 8. Februar, 9 Uhr.

Weitere an der Verhandlung ab Dienstag Beteiligte sind ein Nebenkläger, sieben Zeugen und ein Sachverständiger.