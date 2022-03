Generalversammlung Musikverein Deilingen-Delkhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Matthias Pfenning, zweiter Vorsitzender des Musikvereins Deilingen-Delkhofen e.V. begrüßte die Gäste zur Generalversammlung darunter auch Bürgermeister Albin Ragg. Die Versammlung fand unter der 3G-Regel statt.

Der Musikverein Deilingen hat sich im vergangenen Jahr wieder prächtig geschlagen und sich in personeller und musikalischer Hinsicht weiterhin positiv entwickelt. Bei der Generalversammlung im neu umgebauten Probelokal legten die Verantwortlichen im Verein eine trotz Corona gute Jahresbilanz auf allen Ebenen vor, so dass es für den Verein ein leichtes ist, positiv in die Zukunft zu blicken. Das Hauptaugenmerk des vergangenen Jahres lag aber auf den Umbau des Probelokals, der nun abgeschlossen ist. Die Aktivenkapelle setze sich aus 83 Musikern und Musikerinnen zwischen 13 und 73 Jahren zusammen. Das Durchschnittsalter ist mit 30 Jahren noch recht niedrig.

Schriftführerin Madita Roos fasste das vergangene Jahr ausführlich zusammen und schilderte detailliert die Höhepunkte. Marco Pfenning legte seinen Kassenbericht vor und konnte auf eine positive Entwicklung trotz Corona hinweisen. Die beiden Kassenprüfer Jörg Koch und Jürgen Hermann bestätigten ihm eine tadellose Kassenführung. Jugendleiterin Alina Pfenning berichtete von der Jugendkapelle, diese habe sich seit diesem Jahr mit der Jugendkapelle aus Wehingen zusammengeschlossen. Sehr zufrieden zeigte sich auch Dirigent Hans Nikol, der trotz Corona die Musiker auf Trapp hielt und positiv in die Zukunft schaut.

Bei so viel positiven Nachrichten fiel es Bürgermeister Albin Ragg leicht, die Entlastung der Vorstandschaft zu beantragen. Diese wurde selbstredend einstimmig erteilt. Ragg sei stolz auf den Musikverein Deilingen, weil dieser den Ort im positivsten Sinne nach außen repräsentiere. Bei den Wahlen wurde Tobias Schätzle als 1. Vorsitzender und Marco Pfenning als Kassier wiedergewählt. Peter Zisterer und Niko Senn wurden erneut auf zwei weitere Jahre als aktive Beisitzer gewählt. Thomas Koch (aktiver Beisitzer) und Gerhard Schätzle (passiver Beisitzer) gaben ihr Amt auf. Für Thomas Koch wurde Marius Senn als aktiver Beisitzer in den Ausschuss gewählt.