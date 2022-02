Generalversammlung des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Vorsitzender Adalbert Frech konnte zu dieser Doppel-Generalversammlung, BGM Benedikt Buggle und Gauvorsitzender Klaus Butschle, sowie weitere Mitglieder und Interessierte aus der Gemeinde begrüßen. Nach dem Totengedenken berichte Adalbert Frech, vom ersten Coronajahr 2020, den wenigen Aktionen und den Arbeiten an der neue Grillstelle, mit all seinen Bänken und Tischen.

Hannelore Frech, ging in Ihrem Bericht nochmals durch das Jahr 2020 und erläuterte detailliert die Aktivitäten. Von einem leichten Minus, verursacht durch die Aktivitäten im Kinderferienprogramm und mit dem Bau des Grillplatzes am Brunnen im Schäfertal, konnte Monika Villing-Baraitaru berichten. Von 6 gut besuchten Wanderungen mit der Ortsgruppe konnte Wilhelm Mattes berichten. Seinen letzten Bericht als Naturwart gab Jakob Mattes ab. Wegwart Konrad Kostezka, berichtet von vielen Arbeiten rund um die Wegekennzeichnung und die nun neuen Leitlinien aus dem Gesamtverein, die es umzusetzen gilt. Für das Jahr 2021 berichtete Adalbert Frech nur von wenigen Aktivitäten. Im April wurde der neu gebaute Grill am Schäferbrunnen mutwillig zerstört und der Platz verwüstet. Die Erbauer des Stahlgerüst haben diesen jedoch umgehend repariert und weitere fleißige Helfer haben den Platz wieder aufgeräumt. Die durchgeführten Naturpflege Maßnahmen am Alten Berg haben dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen und wurden Dank der vielen Helfer erfolgreich und zur Zufriedenheit der Behörde umgesetzt. Auch Hannelore Frech konnte nur einen reduzierten Bericht zu den Aktivitäten vorlesen. Wieder über ein leichtes Minus in der Kasse berichtete Monika Villing Baraitaru. Von den geplanten Wanderungen 2021 konnten 6 Wanderungen durchgeführt werden. Weiter berichtet Wilhelm Mattes, dass wiederholt der Ausflug in den Schwarzwald auf 2022 verschoben werden musste. Das erste Mal berichtet Konrad Kostezka als Naturwart von den Begehungen in der Landschaft um Böttingen. Als Wegwart berichtete er auch von den Pflegemaßnahmen rund um die Wanderwege. Auch die Schilderputzaktion des Vereins wurde erwähnt. Dann standen die Wahlen der Vorstandschaft für die nächsten 4 Jahre an. Bürgermeister Buggle hatte ein einfaches Amt, da alle zu wählenden Mitglieder, Ihre Bereitschaft bekundet haben, weiterzumachen. Konrad hat zusätzlich noch die Funktion des Naturwarts aus der kommissarischen Vorgabe übernommen. Klaus Buschtle verabschiedete die langjährigen und äußerst verdienten Ehrenmitglieder Jakob Mattes und Erwin Dressler in den Vereinsruhestand. Erwin Dressler war seit 1988 im Ausschuß aktiv dabei. Jakob Mattes war seit 1981 also 41 Jahre Naturwart der Ortsgruppe.