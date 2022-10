Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Versammlung wurde durch den 1. Vorsitzenden Josef Frick eröffnet und alle Anwesenden begrüßt. Josef Frick berichtete über die vergangenen zwei Jahre. Diese Zeit war von der Pandemie geprägt und die Vereinsaktivitäten waren hierdurch sehr eingeschränkt. Dennoch soll der Blick in die Zukunft gerichtet werden, in der Hoffnung, die gewohnten Veranstaltungen wie Lokalschau, Jungtierschau oder Kückenbörse wieder durchführen zu können. Am 12. und 13. November findet die Lokalschau im Vereinsheim statt.

Franz-Josef Rack stellte den Kassenstand vor. Die Umbaumaßnahmen des Schafhauses waren für den Verein eine enorme finanzielle Belastung. Rudolf Henninger konnte als Zuchtwart Kaninchen leider über keine Erfolge im Verein berichten, da in den letzten beiden Jahren keine Ausstellungen stattfanden. Gleiches galt für den Bereich Geflügel.

Pascal Dilger überbrachte Grußworte und Dankesworte der Gemeinde Mahlstetten. Er merkte an, dass das Schafhaus durch den Verein repräsentiert und vorzüglich instand gehalten werde. Josef Frick wurde für das Amt des ersten Vorsitzenden für ein weiteres Jahr gewählt. Franz-Josef Rack, der die Kasse vorbildlich 22 Jahre geführt hat, stellte sich für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Josef Frick dankte Franz-Josef Rack mit einem Präsent für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Zur Wahl als Kassierer stellte sich Bernd Stahl. Rudolf Henninger stellte sich ebenfalls als Zuchtwart Kaninchen nicht mehr zur Wahl. Rudolf Henninger war jahrzehntelang Zuchtwart im Bereich Kaninchen. Der erste Vorsitzende bedankte sich mit einem Präsent auch bei Rudolf Henninger. Für ihn wurde Franz-Josef Rack als Zuchtwart gewählt. Peter Ritter ist weiterhin Zuchtbuchführer. Volker Rieger wurde für ein weiteres Jahr als Beisitzer einstimmig bestätigt. Thilo Rees ist einstimmig für zwei Jahre als Besitzer berufen worden.

Josef Bühler und seine Frau Veronika sind fast täglich im Vereinsheim und sorgen dafür, dass das Vereinsheim immer gepflegt und gewartet wird. Besonders in der Umbauphase des Schafhauses wurden die beiden enorm gefordert. Hierfür gab es einen speziellen Dank. Einstimmig hat die Versammlung sodann Josef Bühler als Hauswart bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Joachim Dressler für weitere zwei Jahre gewählt. Jungendleiter bleibt Johannes Flad. Neuer Schriftführer ist Frank Wirth.