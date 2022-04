Generalversammlung der Gosheimer Freunde der Behinderten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Vorsitzende, Myriam Vogt war leider erkrankt, so konnte die Geschäftsführerin Christina Mayer, neben 16 Mitgliedern, Bürgermeister-Stellvertreter Otto Weber und Gemeinderat Gerd Grewin begrüßen. Es folgte eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder Magdalena Galambosch, Anna Steiner und Herbert Röck.

Die Geschäftsführerin Christina Mayer führte an, dass 2021 aufgrund Corona leider sehr ruhig war. Um den Menschen mit Behinderung trotzdem etwas Gutes zu tun, organisierte das Gremium DJ Fröschlin, damit er in den Wohnheimen sein DJ-Talent und seine Zaubershow darbieten konnte.

Im vergangenen Sommer war die Vorstandschaft zum Grillen in der Lebenshilfe Tuttlingen eingeladen. Die Vorstandschaft organisierte das Grillfleisch, die Lebenshilfe den Rest, und so wurde ein wunderschöner gemeinsamer Nachmittag verbracht. Im September 2021 kam eine Delegation der Schweizer Freunde Mikado, zu Besuch, es wurde ein toller Sommertag am Titisee verbracht. Die traditionelle Adventsfeier im Dezember 2021 musste aufgrund der hohen Corona-Zahlen und der 2G-Auflagen abgesagt werden.

Es folgte der Bericht der Schriftführerin Martina Zisterer. Aktuell unterstützt das Gremium das St. Agnes in Spaichingen mit einem Alleinunterhalter als Nachmittagsevent. Außerdem interessiert sich das St. Agnes für ein Rollstuhlfahrrad, hier werden noch entsprechende Recherchen betrieben. Die Schaukel im Garten von St. Agnes braucht eine Rollstuhl-Markise, hier liegt bereits ein Angebot vor. Kassiererin Melitta Vogt verlass die höheren Anschaffungen, die im letzten Jahr getätigt wurden. Die Kassenprüfer Hartmut Köster und Franz Laudenbach bestätigten eine einwandfreie saubere Kassenprüfung.

Bevor Bürgermeister-Stellvertreter Otto Weber die Entlastungen vornahm, lobte er die Aktivitäten dieses Vereines und wie wichtig diese Arbeit ist. Es folgten die Entlastungen und Neuwahlen.

In ihren Ämtern wieder gewählt wurden Myriam Vogt auf drei Jahre als erste Vorsitzende (in Abwesenheit), Melitta Vogt auf zwei Jahre (Kassiererin), als Beisitzer wurden Tom Hermle, Helmut Heinz und Simone Lachenmaier auf zwei Jahre, als Kassenprüfer Hartmut Köster und Franz Laudenbach auf zwei Jahre gewählt.