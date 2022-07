Generalversammlung beim SV Gosheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laut dem 1. Vorsitzenden Alexander Zisterer ist sehr erfreulich, dass auf dem Sportgelände jetzt wieder Leben eingekehrt ist. Erfreulich war, dass die A-Junioren in der Landesstaffel die Klasse eigentlich halten konnten, obwohl man hier mit einer komplett anderen Mannschaft antreten musste. Bei den aktiven Mannschaften blickt man jedoch auf einen negativen Saisonverlauf zurück - der Klassenerhalt in der Bezirksliga konnte nicht erreicht werden. Jedoch wurde die letzte Saison dazu genutzt hat, das Projekt Spielgemeinschaft Gosheim-Wehingen zu realisieren. Die Spielgemeinschaft Gosheim-Wehingen wird mit zwei Mannschaften (Kreisliga A und Kreisliga B) antreten. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenarbeit im sportlichen Bereich. Die Vereine bleiben in allen anderen Bereichen eigenständig. Für diesen Zweck wurde ein Kooperationsvertrag vereinbart, der die Belange der SGW regelt. Das Trainerteam setzt sich aus Andi Mattes, Stefan Förg, Peter Bauer, Ralf Schnitzer und Thorsten Ruf zusammen. Alexander Zisterer bedankt sich nochmals bei dem bisherigen Trainer Dominik Hermle.

Alexander Zisterer teilt mit, dass er für das Amt des 1. Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Kassiererin Lisa Amato konnte von einem kleinen Gewinn berichten. Im Bericht der Jugendabteilung gab Julia Grcic (Frank Wochner war nicht anwesend) die erreichten Platzierungen bekannt. Auch in der nächsten Saison könne man in der SGM wieder alle Jugend-Altersstufen melden.

Nach der erteilten Entlastung von Bürgermeister Kielack, standen die weiteren Wahlen des Vorstandes an. Wiedergewählt wurde Lisa Amato (Kassiererin), Robert Amato (Spielausschuss-Vorsitzender), und die Beisitzer Daniel Forai, Julia Grcic, Markus Kümmerle, Ignaz Mayer, Gerhard Messner, Gerd Pieper und Ralf Schnitzer. Neu hinzu kommen Elias Weber, Tim Schnitzer und Marc Zisterer. Die Kassenprüfer Manfred Graiss und Tobias Nann wurden erneut gewählt. Pit Jansen beendet seine Tätigkeit im Ausschuss und wurde mit einem Geschenk verabschiedet.

Nach den Wahlen ehrte Bürgermeister Kielack Nicola Grcic für seine Verdienste. Für 25 Jahre wurden geehrt: Benedikt Mayer, Dominik Klemm, Timo Steiner, Thomas Hermle und Julian Mayer. Für 50 Jahre: Umberto Nann, Herbert Spitzl, Michael Zimmermann und Klaus Mayer. Zum Ehrenmitglied ernannt wurden: Josef Nann, Rainer Hermle, Eugen Weiss und Helmut Klemm.