Gemütliches Beisammensein in Wehingen

Dass Wehinger Senioren, trotz Sahara-Staub, pünktlich zum Ziel finden - dieser Beweis wurde am 15. März im Hotel Schlossberg erbracht. Exakt um 14 Uhr waren wir komplett, die 3G-Voraussetzungen gecheckt und Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet standen im bis auf den letzten Platz besetzten Restaurant parat.

Für die Seniorengemeinschaft Wehingen (SGW) begrüßte Conny Hugger die 50 Seniorinnen und Senioren aus Wehingen und stellte danach Hotelchefin Tanja Spreitzer und Küchenchef Matthias Reichmann vor. Als Dank für die Einladung zu Kaffee und Kuchen gab es für Frau Spreitzer einen bunten Frühlingsstrauß. Sie stellte anschließend das Hotel kurz vor und lud auch zur Besichtigung ein.

Nach der süßen Stärkung startete ein Quiz mit spannenden Fragen zu Wehingen, dem Heuberg und zum Hotel. Mit viel Spaß und guter Laune wurden die Fragen tischweise beantwortet.

Nach der Siegerehrung wurde ausgetestet, was die Schlossbergküche sonst noch kann. Das Senioren-Kärtle fand regen Zuspruch. Auch das Minikonzert der drewi Sprungschnäpse hatte aufmerksame Zuhörer. Zusammengefasst war es ein entspannter Nachmittag, an dem alle negativen Schlagzeilen für kurze Zeit in den Hintergrund traten.