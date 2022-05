Gemeindeversammlung in Gosheim

Alle Mitglieder der Kirchengemeinde Heilig Kreuz Gosheim sind am Sonntag, 22. Mai, zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Sie findet direkt im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst, der um 9 Uhr beginnt, in der Pfarrkirche statt.

Diese Gemeindeversammlung ist notwendig, da für die Kirchengemeinderatswahlen im März 2020 nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden konnten, und aus diesem Grund in Gosheim keine Wahl durchgeführt werden konnte. Daraufhin hat der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, acht Frauen und Männer als Vertretergremium eingesetzt, die zusammen mit dem leitenden Pfarrer die Verantwortung für die Belange der Kirchengemeinde tragen. Bereits im Frühjahr 2021 hätte dieses vertretungsweise eingesetzte Gremium durch eine Gemeindeversammlung bestätigt werden müssen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieses Frist von Seiten der Diözese um ein Jahr verlängert.

Die Hauptaufgabe der Gemeindeversammlung am Sonntag wird sein, das bisherige Vertretergremium zu bestätigen, und so seine Amtszeit bis zu den nächsten Kirchengemeinderatswahlen im Frühjahr 2025 zu legitimieren, wie es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde heißt. Stimmberechtigt dazu sind alle anwesenden Mitglieder der Kirchengemeinde.

Des Weiteren wird ein Überblick über die derzeitige Arbeit des Kirchengemeinderates und die aktuellen Themen der Kirchengemeinde gegeben. Außerdem gibt es Platz für Fragen und Anregungen der Gemeindemitglieder.

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde bitten um zahlreiche Teilnahme an dieser Gemeindeversammlung, da dadurch auch „das Interesse an der Kirchengemeinde und die Wertschätzung für die Arbeit, den Einsatz, die Zeit und den Aufwand der Frauen und Männer im Kirchengemeinderat, die sich völlig ehrenamtlich für die Kirchengemeinde engagieren“ zum Ausdruck gebracht werde.