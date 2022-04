Gemeinderat thematisiert Baugebiet Solberg und Straßensanierungen

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte sich der Gemeinderat Böttingen zu einem Vor-Ort-Termin am Solberg getroffen, um die Fläche des künftigen Baugebiets „Solberg III“ zu besichtigen. Das beauftragte Planungsbüro ist derzeit dabei, die Vermessungsergebnisse in einen Plan einzuarbeiten. In den nächsten Wochen sollen Untersuchungen zum Natur- und Artenschutz erfolgen, die – je nach Vorgaben der Behörden – etwas Zeit in Anspruch nehmen können. Ein Vorentwurf des Bebauungsplans soll – nach aktuellem Planungsstand – im Herbst erarbeitet werden.

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Buggle Herrn Christian Frank vom Bauamt in Spaichingen. Der Gemeinderat hatte im Jahr 2015 die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens „Spaichinger Weg II, 1. Änderung und 2. Erweiterung“ für den Bereich der nördlichen Natostraße beschlossen. Zuletzt war im Mai 2018 darüber beraten und die Träger öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Andere Verfahren verzögerten aber die Umsetzung. Um das Verfahren nun wieder aufzunehmen und zeitnah zu einem Abschluss zu bringen, müssten einige neue Anforderungen, die zwischenzeitlich an ein Bebauungsplanverfahren gestellt würden, in das Planwerk eingearbeitet und eine erneute Offenlage beschlossen werden.

Christian Frank wies darauf hin, dass abgewartet werden müsse, wie die Rückmeldungen der übergeordneten Behörden, allen voran der Naturschutzbehörde ausfallen würden. Je nachdem, welche Vorgaben vorgetragen werden, würde sich der weitere Verfahrensgang hinauszögern. Allerdings habe man bereits 2018 einige Absprachen mit dem Landratsamt zum naturschutzrechtlichen Ausgleich getroffen. Diese gelte es nun auf den aktuellen Stand zu bringen.

Auf Grundlage des 2016 erstellten Katasters der Straßen hatte der Gemeinderat beschlossen, die Haldenstraße zu sanieren, was 2018/2019 erfolgt ist. Außerdem ist damals beschlossen worden, jährlich mehrere Kilometer Risse zu sanieren, um den Oberflächenzustand zu erhalten. Diese Maßnahme wird jedes Jahr von der Verwaltungsgemeinschaft koordiniert. Neben der Haldenstraße wurden damals auch die Marquardtstraße, der Riedersteinweg und Teile der Lippachstraße als sanierungsbedürftig eingestuft.

Die Verwaltung hatte nun den Gemeinderat gebeten, eine Priorisierung der Baumaßnahmen vorzunehmen, um die Planungen für die kommenden Haushaltsjahre angehen zu können. vereinbart wurde, dass die Maßnahmen die Maßnahmen im Zuge der Haushaltsplanberatung 2024, also im Herbst 2023, erneut diskutiert werden sollen.

In der vergangenen Sitzung sei der Wunsch aufgekommen, eine Tempo-30-Markierung auf die Einfahrt der Färberstraße von der Hauptstraße her kommend aufzubringen. Die Verwaltung habe hierfür Angebote eingeholt. Demnach koste eine solche Markierung rund 300 bis 400 Euro, die der Bauhof dann in Eigenregie aufbringen könne. Er verweist jedoch darauf, dass es – je nach Sichtweise – rund 10-15 weitere ähnlich gelagerte Straßenabschnitte im Ort gebe, die man im Zuge der Gleichbehandlung aller Anlieger ebenfalls angehen müsse. Die Kosten würden sich dadurch vervielfachen. Das Gremium war sich deshalb einig, in dieser Angelegenheit aufgrund der zu erwartenden Kosten zunächst nichts weiter zu unternehmen.

Bürgermeister Buggle informierte darüber, dass mittlerweile alle infrage kommenden Rechnungen für das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ von der Kämmerei zusammengestellt wurden. Demnach könne man noch gut 4000 Euro anmelden, um den Zuschuss vollständig auszuschöpfen. Gemeinsam mit der Schulleitung sei daher überlegt worden, eine dritte digitale Tafel (zwei hatte der Gemeinderat bereits genehmigt) anzuschaffen. Die nicht abgedeckten Mittel könnten vom Schulbudget aufgefangen werden. Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung einer dritten Tafel zu.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Gemeinde für die Überarbeitung der Strukturplanung für den innerörtlichen Breitbandausbau insgesamt 8200 Euro erhalten habe. Nach der erstmaligen Erstellung der Strukturplanung erfolgte somit auch die Anpassung für die Gemeinde kostenneutral.

Es wurde abermals die vorhandene Sirene auf dem Vereinsheim angesprochen. Diese sei nun funktionstüchtig, nachdem im vergangenen Jahr ein Kundendienst durchgeführt wurde. Allerdings sei die Technik derart veraltet, dass man nochmals überlegen müsse, hier doch zu investieren, um für den Krisenfall gerüstet zu sein. Es müsse überprüft werden, ob die Sirene im ganzen Ort zu hören sei und wer diese im Ernstfall auslöse. Die Feuerwehr würde dies nicht übernehmen.

In der Diskussion wurde hinterfragt, ob eine solche Sirene denn überhaupt gebraucht werde. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, müsste man die gesamte Bevölkerung schulen, damit jeder wisse, was bei welchem Heulton zu tun sei. Dies sei mit enormem Aufwand verbunden.

Man habe sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, den geringstmöglichen Aufwand zu betreiben und eben nur den Kundendienst zu beauftragen. Die Installation einer Fernbedienung wurde ebenso abgelehnt, wie die Neuanschaffung einer modernen Anlage. Es sei im Bereich des Katastrophenschutzes immer schwierig abzuwägen, wie viel man für welche möglichen Szenarien investiere.

Schlussendlich wurde mehrheitlich entschieden, in dieser Angelegenheit nichts weiter zu unternehmen. Es müsse jedoch zumindest schriftlich fixiert werden, wer im Ernstfall die Sirene bediene. Dies wird innerhalb der Verwaltung geklärt.