Gemeinderat Königsheim auf Paris-Fahrt

Der Gemeinderat Königsheim verzichtet seit jeher auf eine Sitzungsentschädigung. Dafür ist es Brauch, dass das Gremium am Ende der Wahlperiode eine gemeinsame Abschlussfahrt macht als Dank für den engagierten Einsatz für die Gemeinde und die Bürgerschaft in der jeweils ablaufenden Wahlperiode. Diese führte in dieser Wahlperiode nach Paris.

Alle Gremiumsmitglieder nahmen daran teil. Von Straßburg ging es mit dem TGV in die Weltstadt. Schon bei der ersten Besichtigung auf dem Montmartre machten die Kommunalpolitiker Bekanntschaft mit den Gelbwesten und der samstäglichen Demonstration.

Abseits der üblichen Touristenwege ging der Weg zur Sacre-Coeur. Am Sonntag stand die Besichtigung des Stadviertels Marais mit den vielen kleinen Geschäften und Märkten auf dem Programm. Auch hier bewegte man sich abseits der Touristenströme.

In schöner Atmosphäre verbrachte das Gremium den Abend unweit des beleuchteten Eiffelturms, was ein besonderes Erlebnis war.

Am Montag standen zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Place de la Concorde, Louvre, Notre-Dame (noch vor dem Brand), Triumphbogen, Kaufhaus Lafayette und mehr auf dem Besichtigungsprogramm. An allen drei Tagen war die Gruppe ausschließlich zu Fuß unterwegs,. Mit vielen Eindrücken kam sie wohlbehalten in der Heimat an.