Gemeinderat genehmigt neue Feuerwehrspritze

Die Feuerwehr Böttingen erhält eine neue Tragkraftspritze. Dies hat der Gemeinderat genehmigt. Das bisherige Modell stammt aus dem Jahr 1968 und müsste seit geraumer Zeit mit viel finanziellem Aufwand repariert werden.

Die Feuerwehr hatte daher für den Haushalt 2021 diverse Angebote eingeholt. Das in Frage kommende Angebot belaufe sich auf rund 16 300 Euro. In der Zwischenzeit habe jedoch einer der Anbieter ein baugleiches Vorführmodell angeboten, das alle Garantien beinhalte und insofern ideal geeignet wäre. Diese Offerte belaufe sich auf 14 968,90 Euro. Um das Vorführmodell zu erhalten, sei es jedoch zwingend erforderlich, dieses möglichst bald zu bestellen. Der Gemeinderat wurde daher gebeten, im Vorgriff auf den Haushalt 2021 die Genehmigung für die Bestellung zu erteilen.

Ferner hat der Gemeinderat die Ingenieurdienstleistungen für die Kanalinspektion 2021 vergeben und eine Änderungssatzung der Hauptsatzung beschlossen. Dabei wurde ein Passus in das Regelwerk aufgenommen, dass künftig Gemeinderatssitzungen auch per Videokonferenz abgehalten werden könnten. Bürgermeister Benedikt Buggle betonte jedoch, dass er nach wie vor an Präsenzsitzungen festhalten wolle, zumal kommunale Gremien von den derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen ausgenommen seien. Auch die geänderte Fassung der Gemeindeordnung, die Grundlage für die Hauptsatzungsänderung sei, gehe bei Videositzungen von einer „Abweichung des Regelfalls“ aus. Dennoch sollte Rechtssicherheit geschaffen werden, wenn gerade in nächster Zeit eine Sitzung per Video vonnöten werden sollte.

Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Buggle für die angenehme Atmosphäre, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im nicht einfachen Jahr 2020, die konstruktive Diskussionskultur im Gremium sowie für die guten und richtungsweisenden Beschlüsse, die der Gemeinderat über das ganze Jahr hinweg getroffen habe. Sein Dank galt ebenso allen Mitarbeitern der Gemeinde. Bürgermeisterstellvertreter Harald Villing bedankte sich auch bei Bürgermeister Buggle und den Ratskollegen.