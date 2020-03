Gemeinderat entscheidet sich gegen Tempo 30 in Wehingen

Den ganzen Ort durchgehend mit einer Tempo 30-Zone zu versehen, würde einen Riesenaufwand an verkehrstechnischen Veränderungen bedeuten. Außerdem bezweifelte der Wehinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung am Samstagnachmittag die Wirkung. Schließlich lehnte der Gemeinderat gegen die Stimme des Bürgermeisters das Ansinnen ab.

Vorher hatten sich die Räte im Rahmen einer Ortsbesichtigung mit diversen Themen beschäftigt, um sich ein klareres Bild für die Grundsatzentscheidungen machen zu können. Also: Aufwand groß – Wirkung klein. Damit zeigten sich die Räte grundsätzlich nicht einverstanden. Sie sehen es als sinnvoller an, an bestimmten neuralgischen Stellen, wo einfach zu schnell gefahren wird, bauliche Veränderungen vorzunehmen.

Die würden die Verkehrsteilnehmer eher zu einem langsameren Tempo zwingen, als durch einen aufwändigen und teuren Schilderwald, der das Verkehrsverhalten der Autofahrer nicht nachhaltig verändere.

Tempo 30 nur an bestimmten Stellen

So werde man sich noch einmal die örtlichen Situationen anschauen müssen, um eventuell durch Parkbuchten oder einseitige Barrieren den Verkehr zu beruhigen. Sinnvoll wäre eine Tempo 30- Regelung in der Wörthstraße, aber auch hier sei nur eine Teilregelung angedacht, die noch der näheren Betrachtung unterliegen müsse, so die Räte. Im Bereich der Albstraße scheine eine Drosselung des Verkehrs durch die Einführung einer Tempo-30-Zone ebenfalls nicht sinnvoll, weil Kurvigkeit und Steigung dieser Straße, vor allen Dingen im Winter zu problematischen Verkehrsbedingungen führen würden.

Hier soll das Schuppengebiet entstehen. (Foto: Richard Moosbrucker)

Richard Hauser vom Verbandsbauamt erläuterte die umfangreichen behördlichen Überprüfungen zum geplanten Schuppengebiet im Wehinger Ortsteil Harras. Es sei unglaublich, was da an Vorprüfungen nötig sei, um letzten Endes zu einer Lösung zu gelangen, die eine Bebauung in diesem Gebiet zulässt, so Hauser.

19 Interessenten haben sich gemeldet

Regierungspräsidium, Naturschutzbehörden, Forstbehörden, Landesamt für Geologie und Rohstoffe, Regionalverband Schwarzwald-Baar Heuberg, Landratsamt, Landwirtschaftsamt, Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Straßenbau- und Naturschutzbehörde hätten darüber gebrütet und festgestellt, dass es mit Ausnahme bestimmter kleinerer Einschränkungen, keine Einwände zu Erschließung dieses Gebietes in der Nähe des Angelsees gibt.

So kann die Gemeinde nun, nach einstimmiger Absegnung durch den Gemeinderat, die beschlossenen Entwürfe öffentlich auslegen. Bislang haben sich 19 Interessenten gemeldet, was einer Übernachfrage entspricht, die wegen der Platzgröße gar nicht realisiert werden kann.

Aufgrund einer privaten Baunachfrage im Ortsteil Harras, sah sich der Gemeinderat in der Pflicht, einen Fehler im Bebauungsplan dieses Gebietes zu korrigieren, um genau definieren zu können, welche straßenbaulichen Maßnahmen diesbezüglich zu ergreifen sind.

Bürger sollen per Mail mit Gemeinderat in Verbindungen treten

Den Auftrag, die Auskolkungen entlang der Bära zwischen Gosheim und Wehingen zu beheben, erhielten die Firma Moser aus Obernheim zu einem Preis von 6664 Euro und die Firma Martin Maier zu einem Preis von 690,20 Euro.

Mit knapper Mehrheit entschied sich der Gemeinderat dafür, einem Antrag von Gemeinderätin Sabine Reger zu folgen, wonach auf der Homepage der Gemeinde die Bürger die Möglichkeit bekommen sollen, per Mail mit den Gemeinderäten in Verbindung zu treten.

Gemeinderat Roland Amsel meinte, dass es diesbezüglich in Gosheim keine Probleme gäbe. Die Wehinger Entscheidung fiel nicht so deutlich aus: fünf waren dafür, vier dagegen und drei enthielten sich der Stimme.