Gemeinderat Böttingen verabschiedet Haushaltsplan 2021

Einstimmig hat der Böttinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan für 2021 verabschiedet. Das ausgearbeitete Zahlenwerk weist ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 184 000 Euro im Ergebnishaushalt aus. Der Finanzmittelüberschuss (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse) beläuft sich auf 81 100 Euro.

Die Finanzplanung (Darstellung der Jahre 2022 bis 2024) weise nach heutiger Einschätzung für 2022 ebenfalls ein negatives Ergebnis aus. In den Jahren 2023 und 2024 könnten Stand heute wieder positive Ergebnisse erzielt werden. Somit könne dann der Fehlbetrag aus 2021 ausgeglichen werden. Nach wie vor müsse – so Bürgermeister Buggle – in 2021 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 Euro kalkuliert werden und es würden weiterhin die Aussagen von Kämmerer Christian Leute aus der letzten Sitzung gelten, wonach sich die Gemeinde bewusst sein müsse, dass Grundstücke und sonstiges Vermögen nicht mehr mit einem einkalkulierten Verlust veräußert werden sollten. Vielmehr müsse man das Vermögen mindestens wertgleich abgeben, um das bilanzielle Eigenkapital positiv zu halten.

Im Finanzhaushalt, in dem unter anderem die investiven Maßnahmen dargestellt werden, habe die Erschließung weiterer Bauplätze in der Panoramastraße sowie die vom Wasserwirtschaftsamt vorgeschriebene Ertüchtigung des Retentions- und Versickerungsbeckens im Spaichinger Weg große Priorität. Außerdem seien Mittel für die Dichtigkeitsprüfung des Abwasserverbindungssammlers nach Mahlstetten und Mühlheim und für die Erneuerung der Steuerungstechnik der Kläranlage enthalten. Ein weiterer größerer Ausgabeposten ist für den Erwerb von Objekten in der Ortsmitte eingestellt. Sollte die Gemeinde einen Zuschuss nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft erhalten, stehen überdies weitere Kanalsanierungen im Jahr 2021 auf dem Programm.