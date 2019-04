Gemeinderat beschließt Erweiterung von Erddeponie

Bürgermeister Gerhard Reichegger hat den Gemeinderat darüber informiert, dass die Erddeponie „Schnekenhalde“ nur noch über ein begrenztes Restlagervolumen verfüge. Über eine denkbare Erweiterungsplanung könnte demnach ein weiteres Verfüllvolumen von etwa 50 000 Kubikmeter geschaffen werden. Angesichts von zahlreichen anstehenden baulichen Großprojekten, wie der Erschließung des Baugebiets „Stockäcker“, und mit Blick darauf, örtlichen Bauherren auch künftig eine ortsnahe Ablagerungsmöglichkeit für ihren Erdaushub zur Verfügung zu stellen, beschloss der Gemeinderat, die Deponie zu erweitern.

Die Verwaltung wurde mit den Vorarbeiten beauftragt. Nach Festlegung der Erweiterungsfläche „Schnekenhalde“ muss laut Pressemitteilung eine Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg beantragt werden.

Die Gemeinde hatte den Bebauungsplan „Bauser-Linse-Areal“ laut Pressemitteilung offengelegt. Aufgrund der von Fachbehörden sowie Trägern öffentlicher Belange und betroffenen Bürgern eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen, musste der Entwurf in einigen Punkten geändert werden – etwa geringfügige Verschiebung von Baugrenzen und der Parkplatzzufahrt in Richtung Osten. Der Rat billigte die Änderungen. Nächster Schritt ist eine weitere Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in Form einer erneuten Offenlage.

Beim Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Stockäcker“ war die Vorentwurfsplanung an die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden mit der Bitte um Stellungnahme versandt worden. Nach eingehender Beratung stimmte der Gemeinderat dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Abwägungsvorschlag einstimmig zu. Das Planungsbüro Hermle wird laut Pressemitteilung nun die endgültige Planfassung beziehungsweise die Bebauungsplansatzung erstellen.

Der Gemeinderat Wehingen hatte vor einem Jahr einen Grundsatzbeschluss zur stufenweisen Einführung des Ratsinformationssystems der „Commundus Regisafe GmbH“ aus Waiblingen für den kommunalen Sitzungsdienst beschlossen. Nachdem in dem modular aufgebauten Programm zunächst ein vorbereitender erster Programmbaustein im Bürgermeisteramt installiert wurde, soll nun die weitere Umstellung hin zu einer komplett papierlosen Gemeinderatssitzung vollzogen werden.

Der Gemeinderat stimmte den zusätzlichen Programm- und Installationskosten in Höhe von 7 137 Euro zu, und beauftragte die Verwaltung ergänzend, die notwendigen Zusatzinstallationen von Funknetzwerken (WLAN) im Sitzungssaal im Rathaus sowie im Schulungsraum der DRK-Rettungswache vorzunehmen.