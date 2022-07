Gemeinderäte bekommen iPads für Ratsarbeit

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hat sich der Gemeinderat zu einem Vor-Ort-Termin in der ehemaligen Kläranlage, dem heutigen Regenüberlaufbecken (RÜB) getroffen. In den zurückliegenden Monaten war die dortige Steuerungstechnik komplett erneuert worden, teilt die Gemeinde mit. Vor wenigen Wochen fand die Abnahme statt. Bauhofleiter Edmund Welte erklärte den anwesenden Räten die Technik und die einzelnen Abschnitte, angefangen vom Schieber, dem Rechenhaus und dem Regenüberlaufbecken bis hin zu den Retentionsfiltern und der erneuerten Steuerung.

Sowohl das Aufschalten durch die Kläranlage in Mühlheim als auch die Fernbedienung per Tablet durch den Bauhof würden gut funktionieren. Etwaige Störungen – gerade bei Starkregen – könnten so leichter quittiert und behoben werden. Durch die optimierte und besser abgestimmte Betriebslaufzeit der einzelnen Bauteile könne Stand heute sogar auf den Einbau eines neuen Rechens verzichtet werden. Diese Maßnahme war im Haushaltsplan 2022 mit rund 50 000 Euro eingeplant gewesen.

Das Verfüllen zweier nicht mehr benötigter Becken und die Reparatur der Dachfirste der beiden Gebäude regte der Bauhofleiter jedoch an. Die Gemeinderäte begrüßten gebeten darum, für die Dachreparatur Angebote für den nächsten Haushalt einzuholen. Ebenso sollte aufgearbeitet werden, wie die Becken mit möglichst wenig Aufwand stillgelegt werden könnten.

Bereits im Dezember 2019 war aus den Reihen des Gremiums angefragt worden, ob es möglich sei, die Gemeinderatsarbeit über ein Ratsinformationssystem zu organisieren. Neben den Kosten für die Einführung und den Betrieb des Ratsinformationssystems mussten sich die Gemeinderäte einigen, ob und welche Endgeräte die Gemeinde zur Verfügung stellt. Auf Basis der Erfahrungen in anderen Kommunen hatte der für die Gemeinde tätige EDV-Dienstleister Apple iPads vorgeschlagen.

In der langen und intensiven Diskussion verständigte man sich darauf, das Angebot des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE anzunehmen und die angebotene Software des Herstellers somacos künftig für die Ratsarbeit einzusetzen.

Das Gremium beschloss überdies, dass die Gemeinde jedem Ratsmitglied ein Apple iPad mit einem Apple-Pencils und einer Tastatur im Gesamtwert von 450 Euro beschaffe. Die Endgeräte werden den Gemeinderäten zur dauerhaften Nutzung und auch zum Privatgebrauch überlassen. Im Gegenzug verständigten sich die Gemeinderäte im Jahr 2022 auf das Sitzungsgeld zu verzichten und somit zur Finanzierung der Geräte beizutragen.

Zusätzlich debattierte der Gemeinderat über die Wasserversorgung. Diese sei eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben. In Böttingen ist die Wasserversorgung so geregelt, dass die Hohenberggruppe das Wasser im Wasserwerk „Hammer“ bei Bärenthal aufbereitet und von dort in Druckleitungen zum Hochbehälter neben dem Friedhof pumpt. Bis zum Übergabepunkt im Hochbehälter sei die Hohenberggruppe zuständig. Der Hochbehälter und das innerörtliche Leitungsnetz seien in der Zuständigkeit der Gemeinde.

Die Netze BW betreut neben der Hohenberggruppe auch einzelne Gemeinden in der Betriebsführung der Wasserversorgung. Von dort wurde ein Kostenvoranschlag für eine Überprüfung des Ist-Zustands eingeholt. Dabei geht es lediglich um die Analyse des Ist-Zustands, eine etwaige Anpassung der Dokumente an aktuelle rechtliche Vorgaben würde in einem zweiten Schritt separat durchgeführt. Hier könnten weitere Kosten entstehen.

Die Gemeinderäte stimmen der Beauftragung der Ist-Analyse zu. Nur so habe man eine Übersicht, welche Maßnahmen in Zukunft im Bereich der Wasserversorgung zu erledigen sind. Die Durchführung der sich eventuell aus der Analyse ergebenden Aufgaben soll jedoch vorab im Gremium beraten werden.

Der Gemeinderat hatte in den zurückliegenden Jahren beschlossen, der Kirchengemeinde als Kindergartenträger nahezulegen, die Elternbeiträge des Kindergartens St. Marien an die gemeinsamen Empfehlungen der Kommunalen Landesverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg anzugleichen. Dies war in den zurückliegenden Jahren nach und nach vollzogen worden.

Gemäß den Anfang Juni 2022 veröffentlichten neuen Leitsätzen sind die Elternanteile für das Kindergartenjahr 2022/2023 um 3,9 Prozent zu erhöhen. Um weiterhin auf dem Niveau der landesweiten Vorgaben und der festgelegten Faktoren zwischen Regelangebot und besonderen Betreuungsformen zu bleiben, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Beitragssätze entsprechend anzuheben.

Zudem beschloss der Gemeinderat, neue LED-Leuchten im Treppenhaus des Rathauses anzubringen. Die Umrüstung auf energiesparende LED-Leuchten würde einerseits die Stromkosten reduzieren und andererseits würden die Flurbereiche allgemein heller und damit freundlicher gestaltet. Die Installation werde durch den Bauhof erfolgen, sodass lediglich die Materialkosten anfallen.