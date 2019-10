Gemeinderäte müssen bei Übung über Leiter fliehen

Mahlstetten ist Schauplatz der gemeinsamen Hauptübung der Feuerwehren aus Mahlstetten und Böttingen gewesen. Folgendes Szenario war angenommen, so eine Pressemitteilung: Ein Wagen fuhr frontal in den Haupteingang des Rathauses, dabei ging dieser in Flammen auf. Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt.

Aufgrund des Pkw-Brandes geriet das Erdgeschoss ebenfalls in Brand, so das Szenario. Im Obergeschoss fand zu diesem Zeitpunkt eine Gemeinderatsitzung statt, den Teilnehmern war der Fluchtweg durch Rauch abgeschnitten. Insgesamt mussten acht Personen über Leitern gerettet werden.

Im Einsatz waren 47 Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter 14 Mann mit schwerem Atemschutz.

Die Übung fand unter der Beobachtung zahlreicher Zuschauer, darunter der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey, statt.

Die Besatzung des HLF10 der Mahlstetter Wehr kümmerte sich um den Verkehrsunfall, die restlichen vier Fahrzeuge retteten die Personen aus dem Gebäude und bekämpften den Brand im Erdgeschoss.