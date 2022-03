Gemeinde legt gegen Stellungnahme Protest ein

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales hat den Plänen der Gemeinde Deilingen, eine Kindergartenaußengruppe in der Grundschule einzurichten, eine Absage erteilt. Dagegen hat die Gemeinde Protest eingelegt. Im Vorfeld hatten sich Eltern besorgt gezeigt, weil sie eine Abtrennung dieser Kinder von der Kindergartengemeinschaft befürchten.

Um die Option der Einrichtung einer Betreuungsgruppe für Kinder über drei Jahren im Gebäude der Grundschule zu prüfen, hatte am 10. März mit mehreren Behörden ein Besichtigungstermin stattgefunden. Darüber berichtet die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Von einer Mitarbeiterin des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) sei dargelegt worden, dass der Schutz der Kindergartenkinder vor unbefugten Dritten sicher zu stellen ist.

Unbefugte Dritte sind aus Sicht des KVJS auch Grundschulkinder und Lehrkräfte, die sich auf demselben Flur im Erdgeschoss der Grundschule begegnen können. Seit dem Amokattentat von Winnenden im Jahr 2009 ist das Grundschulgebäude mittels einer programmierten Schließanlage, Überwachungskameras und Sprechanlagen an den Eingängen gegen das Eindringen von unbefugten Dritten gesichert. Die Gemeinde hat gegen die Stellungnahme des KVJS Protest eingelegt, da diese unverhältnismäßig ist und das notwendige Augenmaß zur Beurteilung der Gesamtsituation vermissen lässt.

Lehrer und Grundschulkinder sind aus Sicht der Gemeinde keine unbefugten Dritten. In den nächsten Tagen wird es nochmals ein Gespräch in dieser Angelegenheit mit dem KVJS geben. Vorsorglich hat die Gemeinde für die Aufstellung von Containern zur Schaffung eines Raumes für eine Kleingruppe des Kindergartens auf dem Grundstück des Kindergartens Angebote eingeholt. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darum gebeten die Installation einer weiteren Halbtagesgruppe nachmittags, die Aufteilung von Kindergartenplätzen auf zwei Kinder oder eine Verlängerung der Öffnungszeiten nachmittags zu prüfen, um damit einerseits die Betreuungswünsche der Eltern zu erfüllen und andererseits die Aufstellung von Containern zu vermeiden. Die Container müssten mit Strom beheizt und im Sommer mit Strom gekühlt werden. Die Aufenthaltsqualität in den Containern wäre schlechter als in einem festen Gebäude und die Kosten für die Miete, den Betrieb, sowie die Herstellung der Anschlüsse und des Untergrunds für die Container würden für zwei Jahre mehr als 200 000 Euro betragen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der katholischen Kirchengemeinde, als Betreiberin des Kindergartens St. Vinzenz, auf der Grundlage des konkreten Betreuungsbedarfs der Eltern, die Einrichtung einer weiteren Halbtagesgruppe zu prüfen.

Die Verwaltung wurde ermächtigt, einen Vorvertrag zur Beschaffung von Containern zur Einrichtung einer Kleingruppe zu schließen. Die Container könnten auf der Südseite des Kindergartengrundstücks aufgestellt werden. Das Architekturbüro Eppler und Bühler wurde mit einer Entwurfsplanung für einen Anbau an den Kindergarten St. Vinzenz beauftragt, um auf dieser Basis einen Förderantrag stellen zu können, sobald der Bund beziehungsweise das Land wieder Fördermittel für Investitionen in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen. Seit März 2021 sind die Fördermittel aus dem Bundesprogramm ausgeschöpft. Zudem berief der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe Gemeindeentwicklung ein, welche sich mit den Aspekten einer langfristigen Gemeindeentwicklung befassen wird.