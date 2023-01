Gelungener Jahresabschluss des Kleintierzuchtvereins Z434 Heuberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahresabschluss 2022 vom Z434 Heuberg fand am 30. Dezember 2022 im Gasthaus Hirschen in Mühlheim statt. Beim gemeinsamen Essen konnten sich die Züchter, sowie deren Anhang austauschen. Anschließend an das gemeinsame Essen konnten den Züchtern viele Ehrenpreise durch den ersten Vorsitzenden Josef Frick übergeben werden. Den Züchterfrauen, welche dem Verein immer als helfende Hand bei den Vereinsfesten zur Seite stehen, wurde ein Blumenstrauß als Dank überreicht. Eine besondere Ehrung erhielt Franz-Josef Rack, der für seine über 34-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt wurde.