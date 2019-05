Gelebte deutsch-französische Freundschaft

Das Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Wehingen und St. Berthevin über Pfingsten rückt näher. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In diesem Teil unserer Serie über die Geschichte der Partnerschaft wollen wir einen Blick darauf werfen, auf welchen Ebenen die deutsch-französische Freundschaft gelebt wurde und wird.

Neben der politischen Ebene, die von den Bürgermeistern Anton Hugger und Bernard Le Godais auf den Weg gebracht und von ihren Nachfolgern Josef Bär, Gerhard Reichegger auf der deutschen sowie Michel Sorin und Yannik Borde auf der französischen Seite geprägt wurden, soll nun der Fokus auf die Bürger beider Gemeinden gelenkt werden, ohne die eine fruchtbare Partnerschaft nicht funktionieren kann. Letztlich ist eine Freundschaft dann erst angekommen, wenn sie von unten, also von Menschen aller Altersgruppen, getragen wird.

Es war der Musikverein Wehingen, der 1970 den ersten deutschen Eindruck in St. Berthevin vermittelte. Als Begleiter der deutschen Delegation umrahmten die Wehinger „Lederhosenmusikanten“ das Festwochenende bei einem „Vraie Fete de la Bierre“´. Die Franzosen waren verzückt und es entwickelte sich für alle Beteiligten ein unvergessliches Auftakt-Erlebnis.

In erster Linie spielen die Schulen dabei eine bedeutende Rolle. Die Realschule Gosheim-Wehingen und das Progymnasium Gosheim-Wehingen haben die ersten sprachlichen Brücken gebaut. Erste Kontakte gehen ins Jahr 1974 zurück, als eine Delegation der Realschule und des Progymnasiums nach St. Berthevin reisten, um Kontakte mit französischen Schulen zu knüpfen. Hier dürfen auf französischer Seite Jean Chauvin und Helene Hubert und auf deutscher Seite Dr. Franz Karl Weiß, Erich Mayer und Friedrich Zirn erwähnt werden. Sie waren die Hauptstützen im Dialog zwischen den Schulen.

Während das Progymnasium keine offizielle Schulpartnerschaft aufbauen konnte, weil es keine adäquate Schule in St. Berthevin gab, entwickelte sich zwischen der Realschule und dem „Colège Pierre Dubois“ in Laval eine innige Schulpartnerschaft. Dennoch funktionierte der Schüleraustausch auch am Progymnasium prächtig, weil das Erlernen der jeweils fremden Sprache eine übergeordnete Rolle spielte. Heute hat nur noch das Gymnasium Kontakt mit einer französischen Schule in Cattenom, mit der es in der 8.Klasse einen jährlichen Austausch gibt. Da das Fach Deutsch an Frankreichs Schulen immer weniger gefragt ist, schwindet diese Kontaktmöglichkeit zusehends; und damit bricht auch eine wichtige Sprachbasis weg.

Im Austausch zwischen den Vereinen hat es unglaublich viele Begegnungen in den letzten 50 Jahren gegeben. Musikverein, Liederkranz, Tischtennis, Fußballer, Turnverein und Fanfarenzug, Feuerwehrmänner und Rentner umarmten sich in St. Berthevin und in Wehingen, und es bildeten sich freundschaftliche Beziehungen. Unvergessliche Erlebnisse bleiben bis heute in der Erinnerung der Beteiligten. Es entstanden dadurch viele persönliche Freundschaften, die bis heute anhalten.

Engere Verbindungen bildeten sich aber nur bei den Fußballern des TV Wehingen und dem TTC Wehingen heraus. Vor allen Dingen die Fußballer haben sich um die deutsch-französische Partnerschaft verdient gemacht. In unzähligen Begegnungen tauschten sich TVW-ler und die Kicker des USBB St. Berthevin aus. Bernd Gimpl war hier federführend und hat die Austausche bestens organisiert. Immer standen dabei der sportliche Vergleich und die Vertiefung der Freundschaft im Vordergrund. Ein eigens dafür geschaffener Pokal wechselte mehrfach seinen Ehrenplatz. Bis zum heutigen Tage halten die Fußballer die freundschaftlichen Beziehungen aufrecht. Daraus erkennt man die verbindende Wirkung des Sports über Grenzen hinweg.

Die Feuerwehr, ja sogar die Rentner reisten nach Frankreich und lernten dadurch neue Freunde kennen. Einen besonderen musikalischen Gruß vermittelte die „Musifaz“-Gruppe, innerhalb derer Mitglieder des Fanfarenzugs und des Musikvereins eine moderne Musikbotschaft nach St. Berthevin übermittelte.

Eine besondere Gruppe hat sich in St. Berthevin gebildet: Die Confrérie de „La Bolée de Concise“ (Die Bruderschaft der vollen Schale). In dieser illustren Vereinigung, die von Jean Chauvin ins Leben gerufen wurde, und die den traditionellen Obstbau in der Bretagne pflegt, vereinigt deutsche und französische Partnerschafts-Pioniere in einem brüderlichen Umfeld. Wer da aufgenommen wird, hat sich wirklich um die deutsch-französische Freundschaft verdient gemacht.

Um den Brückenschlag zwischen St. Berthevin und Wehingen weiter zu fördern, wurde 1974 ein Partnerschaftskomitee gegründet. Seine primäre Aufgabe liegt in der Organisation und Förderung von Austauschen zwischen St. Berthevin und Wehingen. Hier sind vor allen Dingen Hans Rössler, Werner Haag, Robert Walz und Thomas Dietmann zu nennen, die sich in vielfältiger Weise um die Partnerschaft verdient gemacht haben. Das Komitee steht auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Organisation des Jubiläums. Es sorgt sich darum, dass die Feierlichkeiten auch eine Tiefenwirkung bekommen, will sagen: „Gestern Feinde, heute Freunde, morgen Brüder“. So hat es Bernard Le Godais immer gesagt.

In einer eigens zum Jubiläum herausgebrachten Festschrift haben Erich Mayer und Robert Walz Daten zusammengetragen, welche die vergangenen 50 Jahre in einer ausführlichen, mit Bildern unterlegten Form dokumentieren. Damit bekommen die Folgegenerationen einen tiefen Einblick in ein Stück deutsch-französischer Geschichte. Es wird ihre Aufgabe sein, diese Geschichte fortzuschreiben.