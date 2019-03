Gegen Baum geprallt: Frau stirbt am Unfallort

Auf der Landesstraße zwischen Wellendingen und Schörzingen ist eine Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 15.45 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Zusammenstoß hat sich die Fahrerin so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Bei dem Aufprall starb die 54-jährige Fahrerin. (Foto: Anja Schmidt / Schwarzwälder Bote)

Die 54-Jährige war in Richtung Schörzingen unterwegs, als sie mit ihrem Seat die Straße verließ. Die Ursache, die zum Abkommen von der Landesstraße geführt hat, ist Gegenstand der derzeitigen Unfallermittlungen, die durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei geführt werden. Am Seat entstand Totalschaden. Aufgrund der Arbeiten der Einsatzkräfte war die Landesstraße zwischen Wellendingen und Eckerwald für mehr als zwei Stunden gesperrt.