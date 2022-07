Gedemütigt, bedroht, verletzt: Birgit Pfersich hat in ihrer Ehe Unvorstellbares erlebt

Aufmerksam in pink: Um erkannt zu werden, wird Birgit Persich auf dem ganzen Weg Shirts in knalligem Pink tragen, auf dem in grüner Schrift steht: Wandern für Gerechtigkeit. Am Arm wird sie ein Charity-Armband der Organisation U.N.Women-Deutschland tragen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen.

Ihren Weg wird sie öffentlich auf Instagram „wandern_fuer_Gerechtigkeit“ dokumentieren. Sie hofft, dass auch die Presse und andere Medien ihre Geschichte aufgreifen und sie auf ihrem Weg begleiten. Zudem sind alle, die ihren Kampf gegen Gewalt und für Gerechtigkeit unterstützen wollen, eingeladen, ein Stück des Weges mitzugehen. Zu kontaktieren ist Birgit Pfersich auch unter der E-Mail-Adresse wandern-fuer-gerechtigkeit@gmx.de (sgr)