Gardemädchen haben viele Termine vor sich

Wahlen und die Zustimmung zu Satzungsänderungen sind die wichtigsten Punkte in der Hauptversammlung der Narrenzunft Reichenbach gewesen, die nach dem offiziellen Beginn der „fünften Jahreszeit“ im vollbesetzten Sportheim recht zügig verlief.

Mit einem dreifachen „Narri-Narro“ berichteten Uwe Junker und Florian Bosch, die sich den Zunftmeister und Chef des Narrenvereins teilen, über das närrische Geschehen im vergangenen Jahr. Die beiden stellten sich als Zunftführer für weitere zwei Jahre zur Verfügung und wurden auch wiedergewählt. Neuer Schriftführer ist Marc Marquart. Kassiererin Gabriele Hermle, die Zunfträte Sven Kohlen und Anne Keller sowie der Kassenprüfer Erwin Marquart wurden ebenfalls wiedergewählt. Für den langjährigen Kassenprüfer Ernst Marquart rückte Bernhard Bosch nach.

28 Jahre lang hat Ernst Marquart die Kasse gewissenhaft und zur Zufriedenheit der Narren geführt. Da er krankheitshalber nicht anwesend war, wird ihm das Lob zur späteren Zeit persönlich zuteil werden.

Florian Bosch, der interimsmäßig das Amt als Schriftführer inne hatte, berichtete nochmals über gut verlaufene Veranstaltungen, sei es die eigene Dorffasnet mit Kinderprogramm oder die Teilnahme bei den Narrentreffen in Aixheim und Königsheim sowie die Mitwirkung beim 80-jährigen Bestehen der Hexenzunft in Obernheim. Im abgelaufenen Jahr sei auch viel bewegt, gearbeitet und besprochen worden, angefangen beim Narrenbaumsetzen oder dem eigenen Dorf-Umzug. Das elfte Pfarrfest mit Abendprogramm kam genauso gut an wie das Kinderferienprogramm.

Über die finanzielle Situation klärte Kassiererin Gabriele Hermle auf, die über ein kleines „Minus“ berichtete. Trotz neu beschafften Kleidern für die Garde stehe der Verein dennoch gut da.

Die Entlastung erbat Bürgermeister Hans Marquart, selbst ein eingefleischter Fasneter. Er dankte im Namen der Gemeinde der Narrenzunft für das Mitwirken und Zusammenleben während des Jahres und hob die Gardemädchen besonders hervor, die immer ein Highlight in der Reichenbacher Fasnet seien. Die Gardemädchen leisteten fast professionelle Arbeit und seien auf dem Heuberg bereits ein Aushängeschild. Die Ausgaben für die neuen Gardeuniformen seien gut investiert. Haben sie doch im vergangenen Jahr bei ihren Wettbewerben sehr gute Platzierungen erreicht.

Viele Termine gibt es beim Gardewettbewerb: am 10. Januar 2020 in Heinstetten, 18. Januar Kindernachmittag in Königsheim, 1. Februar in Frittlingen, 8. Februar in Rangendingen und am 15. Februar in Deilingen. Beim Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg in Kolbingen ist die Narrenzunft vom 14. bis 16. Februar 2020 präsent. Und auch für eine schöne Dorffasnet werden jetzt schon Pläne geschmiedet.