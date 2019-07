Ganztagsbetreuung nun auch im Evangelischen-Johannes Kindergarten in Gosheim

Der Bedarf an Ganztagesplätzen in Gosheim ist in letzter Zeit immer mehr gestiegen. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gosheim, die Mitträger ist, erweitert der Johannes-Kindergarten nun sein Betreuungsangebot. Der Gemeinderat hatte dem Vorschlag bereits im März zugestimmt.

Welch eine Aufregung für die Kleinen: Kindergartenleiterin Nicole Merkt hat ein riesiges Paket vom Postboten entgegengenommen. Mit den neugierigen Kindern packt sie es aus: Kinderbetten und Kindermatratzen kommen zum Vorschein. Sie sind Teil der Vorbereitungen, die im Evangelischen Johannes-Kindergarten in Gosheim laufen. Ab 2. September wird es neben den verlängerten Öffnungszeiten (sieben bis 13.30 Uhr) auch Regelgruppe (7.30 bis 12.15 Uhr, 13.30 bis 16 Uhr, freitags 7.30 bis 12 Uhr) und Ganztagsbetreuung (7 bis 16.30 Uhr und freitags 7 bis 14 Uhr) geben.

Bis Ende Juni mussten die Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde einige Hürden überwinden: die Betriebserlaubnis musste geändert, fünf weitere Schlafplätze geschaffen, die Konzeption überarbeitet und eine neue pädagogische Fachkraft, eine Anerkennungspraktikantin, gefunden werden. Nachdem alles geschafft ist, blicken Kindergartenleiterin Nicole Merkt zusammen mit ihren vier Kolleginnen und der evangelische Kirchengemeinderat zuversichtlich dem 2. September entgegen.