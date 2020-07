Ganztagsangebot an der Grundschule kommt inzwischen besser an

Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist in der Grundschule Böttingen ein Ganztagesangebot eingerichtet. Nachdem für das laufende Schuljahr die erforderliche Teilnehmerzahl nur knapp erreicht wurde, sind die Zahlen für das kommende Schuljahr laut Pressemitteilung der Gemeinde „sehr zufriedenstellend“: Mehr als die Hälfte aller Schüler haben sich für das Angebot angemeldet. Grund genug für den Gemeinderat, diese „erfreuliche Entwicklung“ zu begrüßen.

Die Jahresverträge der Mitarbeiter, die die Mittagsbetreuung übernehmen, könnten somit einvernehmlich verlängert werden. Auch der bisherige Ablauf – nach dem Vormittagsunterricht gibt’s Mittagessen, dem sich die Betreuung anschließt, ehe die Klassen wieder zum Mittagsunterricht oder zu AG-Angeboten zusammenkommen – soll fortgeführt werden. Das Mittagessen soll von der Firma apetito kids&schools GmbH – laut Gemeinde einem der drei Marktführer in diesem Bereich – geliefert werden. „Das Ganztagsangebot steigert die Attraktivität unserer Schule, und die Anmeldungen zeigen, dass auch Bedarf für solch ein Angebot besteht“, so Bürgermeister Benedikt Buggle.

Weniger erfreulich sei die Information der Gemeindeverwaltung, dass die Elektroinstallation im Schulgebäude nicht mehr dem heutigen Standard entspreche. Vermutlich sei seit dem Bau des Schulgebäudes in den 1960er Jahren wenig in dieses Gewerk investiert worden. Der Anbau, der in den 1990er Jahren errichtet wurde, sei davon nicht betroffen. Der örtliche Elektriker habe einen längeren Mängelbericht abgegeben, der zwischenzeitlich vom Elektro-Fachplanungsbüro Veit aus Tuttlingen nach einem Vor-Ort-Termin bestätigt wurde. Große Teile der Installation entsprächen nicht mehr den geltenden Richtlinien. Da in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder in die Elektrik eingegriffen worden war, könne auch kein Bestandsschutz geltend gemacht werden. Das Gremium war sich einig, dass hier zeitnah agiert werden müsse und genehmigte außerplanmäßige Ausgaben. Die Elektroarbeiten sollen nun zeitnah ausgeschrieben werden. Ebenso wurde die Verwaltung beauftragt, regelmäßige Prüfungen nach der Unfallverhütungsvorschrift in allen gemeindeeigenen Liegenschaften durchzuführen.

Joachim Balk, Baukontrolleur im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen, gab Informationen zur Löschwasserversorgung. Nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg und baurechtlichen Vorschriften sei jede Gemeinde verpflichtet, eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen. In der Regel geschehe dies mittels Hydranten, die um Entnahmestellen wie Löschwasserteiche oder Löschwasserzisternen ergänzt würden. Böttingen und damit das Wasserleitungsnetz seien in den zurückliegenden Jahrzehnten stetig in der Fläche gewachsen. So sei es notwendig, ein Löschwasserkonzept zu erstellen und dieses in regelmäßigen Abständen zu analysieren. Dabei werde untersucht, ob die erforderlichen Wassermengen an jeder bebauten Stelle im Gemeindegebiet verfügbar seien. Man unterscheide zwischen Gewerbe- und Wohngebieten.

Vor allem am Allenspacher Hof sei die Situation kritisch, so der Baukontrolleur. Im Brandfall sei dort nicht ausreichend Löschwasser vorhanden. Die Evangelische Jungenschaft Horte, die das dortige Schafhaus seit Jahrzehnten gepachtet habe, habe viel für den Brandschutz des Gebäudes getan; nun fehle es noch am ausreichenden Löschwasser, um die baurechtlichen Vorschriften einzuhalten. Balk schlägt eine Löschwasserzisterne vor. Ähnliche Lösungen gebe es aktuell sowohl in Spaichingen als auch in Mahlstetten. Ein Angebot einer örtlichen Baufirma liegt laut Buggle im Bereich von 40 000 Euro. Balk appellierte, die Zisterne zeitnah anzugehen. Für die Erstellung eines Löschwasserkonzepts würden Kosten von 15 000 bis 20 000 Euro anfallen. Tenor der Räte war laut Mitteilung, dass der Brandschutz hohe Kosten verursachen würde. Dennoch müsse man sich an die rechtlichen Vorgaben halten und tätig werden. Man war sich einig, dieses Thema im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2021 wieder aufzugreifen.

Ferner wurde die Verwaltung gebeten, wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im Ort durchführen zu lassen. Teilweise würde deutlich zu schnell gefahren. Ebenso wurde angeregt, eine etwaige interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Erddeponie zu prüfen. Die Böttinger Deponie sei nahezu verfüllt, daher müsse man sich Gedanken zur Fortentwicklung machen.

Buggle gab bekannt, dass es 2020 ein Ferienprogramm der Gemeinde Böttingen geben werde, allerdings nicht in der gewohnten Form. Bislang habe man eine Betreuung für Grundschulkinder und parallel ein Ferienprogramm angeboten. Aufgrund der Pandemiebedingungen werde man versuchen, einen Mix zu organisieren, sodass an möglichst vielen Tagen – tendenziell eher nachmittags – in der zweiten Hälfte der Sommerferien Kindern ein Programm geboten werden könne. Leider würden insbesondere externe Anbieter dieses Jahr kaum Kindergruppen aufnehmen wollen.