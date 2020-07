Ganoven klauen Hydraulikhammer

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl des zu einem Minibagger gehörenden Hydraulikhammers im Zeitraum von Freitagabend bis Montagvormittag an einer Baustelle in der Hauptstraße in Mahlstetten. Die Baustelle war im Tatzeitraum frei zugänglich, der gestohlene Hydraulikhammer war dort abgelegt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 / 9318-0, zu melden.