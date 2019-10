In der Deilinger Pfarrkirche ist derzeit, wie in vielen anderen Gotteshäusern in der Region auch, ein wunderschöner Erntedankaltar zu bestaunen. Hinter diesem Kunstwerk steckt der Vorsitzende des Deilinger Obst- und Gartenbauvereins bzw. der Kreisvorsitzende, Hans Weber. Er hat den ganzen Gabentisch der Natur auf einem alten Leiterwagen präsentiert. So kann man sich ein Bild davon machen, was die Schöpfung jedes Jahr hervorbringt, damit wir Menschen leben können. Angesichts der derzeitigen Diskussion um den Schutz und die Erhaltung der Natur begreift der Betrachter, wie wertvoll dieser Gabentisch der Natur ist. Pfarrer Ewald Ginter hat dies im sonntäglichen Gottesdienst besonders in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen gestellt und den fleißigen Helfern für den Erntedankaltar gedankt.

