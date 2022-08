Funde aus dem Nusplinger Plattenkalk werden gezeigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aktuell werden mit einer geologischen Ausstellung die neuesten und interessantesten Funde aus dem Nusplinger Plattenkalk gezeigt.

In einer kleinen Feier zur Ausstellungseröffnung konnte der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Roland Steidle, zahlreiche Gäste willkommen heißen. In seinem Grußwort freute sich Bürgermeister und Hausherr Jörg Alisch, dass es möglich wurde, die beiden Nusplinger Wahrzeichen, „Alte Friedhofskirche St. Peter und Paul“ und den „Geologischen Steinbruch“ gemeinsam an einem Ort zu haben.

In geologischen Fachkreisen genießt der Nusplinger Plattenkalk auf dem Westerberg ein hohes Ansehen, liefert dieser doch bereits seit Jahrzehnten aufsehenerregende, teilweise nur hier vorkommende Fossilienfunde. Diese wurden von einem Team des „Naturkundemuseums am Löwentor Stuttgart“ und engagierten Nusplinger Bürgern unter der Leitung von Dr. Günter Schweigert ausgegraben und wissenschaftlich untersucht.

Mit seinem Vortrag zur Geschichte der Grabungstätigkeit im Plattenkalk sowie einer kurzweiligen Einführung, gelang es Dr. Schweigert mit fundiertem Fachwissen sowie mit Anekdoten aus dem Grabungsalltag die Zuhörer zu faszinieren.

Eine Jurameerlagune ist der Grund für den besonders guten und filigranen Erhaltungszustand der Fossilien. Als ein Beispiel nannte der Referent die Tatsache, dass einer der Präparatoren rund 80 Hautschuppen auf einem Quadratzentimeter eines Exponates zählte. Unter Rotlicht sind sogar noch Farbreste der Fischschuppen zu sehen.

Solche aufwändigen Präparationen werden bei besonders bedeutsamen Exponaten, wie sie in Nusplingen sehr oft anzutreffen sind, durchgeführt. Finanziert wird diese Arbeit mit Hilfe von Stiftungen. Im Falle der vorliegenden Exponate bot die Lipoid-Stiftung, dessen Gründer Herr und Frau Rebmann als Zuhörer begrüßt wurden, großzügige Unterstützung an.

Abgerundet und begleitet wurde diese Vernissage mit Musik des jungen Nusplinger Bläserquartetts „Dr grausig & the magic tones“. Im Anschluss an die Vernissage lud der Förderverein noch zum gemütlichen Stehempfang ein.

Die Ausstellung bleibt bis zum 30. Oktober aufgebaut. Sie kann an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Führungen in der Friedhofskirche können ab fünf Personen auch außerhalb dieser Zeiten über das Rathaus Nusplingen gebucht werden.