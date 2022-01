Führungswechsel beim Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Gosheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Generalversammlung im Gasthaus „Zur Krone“ in Gosheim war gut besucht. Es wurde über die zwei zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 berichtet. Bei der anschließenden Totenehrung wurde der zwei verstorbenen Mitglieder Herbert Röck und Ingeborg Hermle gedacht. Der 1. Vorsitzende richtete in seinem Bericht viele Dankesworte an die etlichen Akteure im Verein.

Andreas Mauch ging auf ein paar besondere Aktivitäten in den Jahren 2020 und 2021 ein. Das traditionelle Lemberghüttenfest fiel im Jahr 2020 leider Corona zum Opfer, aber bereits in 2021 konnte das Fest unter Coronabedingungen wieder stattfinden. Ganz besonders hervorgehoben wurde auch die jährliche Aktion der Landschaftspflege. Kassiererin Franziska Romankewicz berichtete von den Kassenabschlüssen der vergangenen zwei Jahre. Was das Minus aber doch noch überschaubar gehalten hatte, war der großzügige Zuschuss der Gemeinde Gosheim für die Renovierungskosten. In 2021 hatten wir dann schon wieder ein kleines Plus in der Kasse. Es gab bei der Prüfung keine Beanstandungen. Der Bericht der Schriftführerin Sabine Engl fasste zwei Jahre Aktivitäten zusammen. Karin Koch als Wanderwartin fasste in Ihrem Bericht die Wanderungen zusammen. Priska Messmer trug anschließend in Vertretung für Erwin Wintermantel den Bericht der Senioren vor. Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm Herr Bürgermeister Kielack. Er hatte ein großes Lob für die Arbeit des Vereins, denn mit dem Kinderferienprogramm, der Landschaftspflege und der Jugendarbeit leistet die Ortsgruppe einen bemerkenswerten Beitrag zum Gemeindegeschehen.

Bei den Wahlen gab es ein paar Veränderungen: Der bisherige 1. Vorsitzende Andreas Mauch hatte seinen Rückzug bereits angekündigt. Sein Amt hat nun Doris Schrenk übernommen. Dadurch wurde das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden frei und das übernahm Andreas Mauch, ebenso wurde er in seinem Amt als Naturschutzwart bestätigt. Die langjährige Kassiererin Franziska Romankewicz hat ihr Amt zur Verfügung gestellt, bleibt dem Ausschuss jedoch als Beisitzerin erhalten. Sabine Nann-Wolf wird dieses Amt übernehmen. Wegewart Thomas Weinreich, der Internetbeauftragte Hubert Romankewicz und die Beisitzer Gerhard Schmidberger und Karin Weinreich wurden alle einstimmig wieder gewählt. Die Einführungsrede von Doris Schrenk war voller Tatendrang und Herzblut für die Aktivitäten des Vereins und für das gute Miteinander von Jung und Älter. Beisitzerin Priska Messmer hört auf eigenen Wunsch auf. Die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder übernahm der 1. Gauvorsitzende Klaus Butschle.