Führungswechsel bei Landolt in Gosheim

Das Gosheimer Traditionsunternehmen Landolt Zerspanungstechnik hat jüngst sein 90-jähriges Firmenbestehen begangen. In ausgelassener Stimmung feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie viele ehemalige Beschäftigte zusammen mit deren Familien. Dabei wurde auch symbolisch die Geschäftsführung aus den Händen von Siegbert Zisterer in die seines Nachfolgers Benedikt Häring weitergereicht.

Das Unternehmen wurde 1932 von Johann Landolt im Keller seines Hauses in Gosheim mit Hilfe der Maschinen seines Schwiegervaters gegründet. Anfangs wurden vor allem Drehteile für die Schwenninger Uhrenindustrie produziert.

Johann Landolt begann sich rasch zu vergrößern und er besaß auch schon ziemlich bald deutschlandweite Geschäftsbeziehungen, berichtet das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Das Familienunternehmen habe aber auch schon sehr schwierige Zeiten erlebt, wie etwa die komplette Demontage der Maschinen durch die Besatzer nach dem Krieg.

1979 übernahm Johann Landolts Schwiegersohn Hubert Zisterer die Firma. Schon früh setzte das Unternehmen auf die Einführung der CNC- Technik. In den 80er-Jahren gab es einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, und so entschied man sich für einen Neubau im Gewerbegebiet Schwellbach in Gosheim, das bis heute der Sitz des Unternehmens ist.

Bei der Feier wurde auch der langjährige Inhaber Siegbert Zisterer, der seit 1978 im Unternehmen tätig war und 1999 von seinem Vater Hubert Zisterer die Geschäftsführung übernommen hatte, mit allen Ehren feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Der Vollblutunternehmer und Techniker Siegbert Zisterer, meistens einfach nur Sigi genannt, habe das Unternehmen die vergangenen 23 Jahre mit vollem Einsatz geprägt und geleitet, so die Pressemitteilung.

In seiner Zeit als Geschäftsführer wurden zahlreiche Herausforderungen bewältigt, wie die Digitalisierung als auch kontinuierliche Investitionen in die neusten High-Tech CNC- Maschinen und Qualitätsoptimierungsverfahren. Ebenso wichtig sie die ständige Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten gewesen.

Siegbert Zisterer dankte von tiefstem Herzen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „für ihre jahrelange herausragende Arbeit, das großartige Engagement und die Treue zum Unternehmen“.

Anschließend übergab er nicht nur symbolisch, sondern auch wortwörtlich seinem Nachfolger Benedikt Häring das Ruder in die Hand, auf das er die Geschicke des Familienunternehmens in Zukunft weiterführen möge.

Benedikt Häring (ebenfalls Nachfahre des Gründers Johann Landolt), der bereits seit 2007 im Unternehmen und seit 2018 Geschäftsführer und auch Gesellschafter ist, bedankte sich bei Siegbert Zisterer für die gemeinsame Zeit und die ehrenvolle Aufgabe, sein Erbe antreten zu dürfen.

Besonders in schwierigen Zeiten wie diesen, in der eine ungewisse Marktlage herrscht, darf man sich nicht in unvorhersehbare Risiken stürzen und somit Arbeitsplätze gefährden, erläuterte Häring seinen Kurs. Deswegen sei es weiterhin oberste Priorität, auf die Kernkompetenzen des Unternehmens zu setzten, wobei auch der verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen für Benedikt Häring wichtig ist.

Mittlerweile werden bei der Firma Landolt mit Hilfe modernster Techniken Präzisionsteile u.a. für hochleistungsfähigen E-Motoren oder komplexe Exoskelette gefertigt. Mit der 2020 fertiggestellten Lehrwerkstatt, möchte die Firma Landolt eine kompetente Ausbildung ermöglichen.