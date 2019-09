Fußgängerin schwer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin in der Hauptstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 44-Jährige überquerte die Fahrbahn laut Polizei an nicht vorgesehener Stelle - 35 Meter vom Fußgängerüberweg entfernt. Der 23-jährige Fahrer eines, aus Richtung Egesheim herannahenden Ford Fiesta konnte trotz Bremsung und eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern, dass es zum Unfall kam. Die Fußgängerin wurde von dem Wagen erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Am Ford Fiesta entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

