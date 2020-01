Fußgänger wird gegen Linienbus geschleudert

Bei einem Unfall in der Wehninger Straße hat ein 61-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Er hat am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Straße im Bereich der Kreuzung Wehinger Straße / Zeppelinstraße / Schwabenstraße überquert. Ein 49-Jähriger erfasste den Fußgänger an einer Bushaltestelle mit seinem Auto. Dabei wurde er gegen einen an der Haltestelle wartenden Linienbus geschleudert. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3 000 Euro. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles etwa 50 Fahrgäste.

