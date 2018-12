Frontalzusammenstoß auf glatter Fahrbahn

Da er auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenspur geriet, stieß am Montagabend auf der Bundesstraße auf Höhe von Straßberg ein Autofahrer mit dem Gegenverkehr zusammen. Er und die Fahrerin des Wagens im Gegenverkehr verletzten sich dabei schwer.

Der 20-jährige Fahrer befuhr die B 463 aus Richtung Albstadt, als er ins rutschen kam. Ein Zusammenstoß war für die 58-jährige entgegenkommende VW-Fahrerin nicht mehr vermeidbar, so die Polizei. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurden sie sowie der 20-Jährige umgehend in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Wägen entstand ein Schaden von insgesamt 7500 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa drei Stunden gesperrt.

Eine örtliche Umleitung hatte die Straßenmeisterei eingeleitet.