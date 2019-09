Friedrich und Gerster siegen

Der Silberdistel Albcup verspricht in diesem Jahr Spannung pur und nach dem Heuberglauf am vergangenen Sonntag in Meßstetten steht es sogar in der Gesamtwertung Unentschieden zwischen den Langstreckenläufern Andreas Schindler und Simon Friedrich. Letzterer gewinnt in Meßstetten, bei den Frauen siegt Franziska Gerster.

Beim Hauptlauf der 33. Auflage des Heubergvolkslaufs, der als Meßstetter Stadtmeisterschaft ausgetragen wurde, zur siebenteiligen Rennserie des Silberdistel Albcups gehört und bei dem über 100 Läufer teilnahmen, lieferte sich das Führungs-Duo Andreas Schindler und Simon Friedrich von Beginn an einen packenden Lauf – mit dem besseren Ende für Simon Friedrich vom TSV Straßberg. Der 30-Jährige lief beim zehn Kilometer langen Hauptlauf, der zunächst auf asphaltiertem und geschottertem Untergrund mehrere Kilometer bergab führte, hinter Andreas Schindler vom TSV Glems. Erst als auf der insgesamt welligen Strecke der erste größere Anstieg bevorstand, ging Simon Friedrich an ihm vorbei und konnte sich in der Folge mehrere Meter von seinem Konkurrenten absetzen. „Meine Taktik ging auf. Ich wollte zunächst abwarten und beobachten, um danach anzugreifen“, sagte Friedrich unserer Zeitung. Schließlich baute er seinen Vorsprung soweit aus, dass ein Zielsprint nicht mehr nötig war.

In einer Gesamtzeit von 33.21 Minuten fuhr der Straßberger einen am Ende ungefährdeten Sieg ein. Schindler überquerte die Ziellinie 18 Sekunden später als sicherer Zweitplatzierter. Alexander Görzen, ebenso vom TSV Glems, beendete in 34.23 Minuten das Rennen auf Rang drei. Da Schindler genauso wie Friedrich je zwei Rennen gewannen, steht es aktuell Unentschieden in der Gesamtwertung des Silberdistel Albcups. Wer zum Schluss bei den Männern die Nase vorne hat und sich den Cup-Sieg sichert, werden die beiden letzten Rennen beim Fossiliuslauf in Wehingen Ende September und zwei Wochen später beim Gosheimer Lemberglauf zeigen.

Bei den Frauen ist die Situation deutlich entspannter, jedenfalls für Ricarda Rapp vom TSV Stetten am kalten Markt. Sie feierte bereits vier Siege in den ersten vier Läufen, steht als Cup-Siegerin bereits fest und musste deshalb am Sonntag nicht mehr um Albcup-Punkte kämpfen. Das nutzte Franziska Gerster vom Lauftreff VfB Bösingen aus, die überhaupt in dieser Saison zum ersten Mal bei den Cup-Läufen dabei ist. Sie lief die ersten drei Kilometer hinter Maike Hermle (SC Gosheim) und Franziska Netzer (TG Schömberg), überholte danach beide. „Ich habe etwa nach der Hälfte meine Chance erkannt, und gemerkt, dass ich den Heuberglauf für mich entscheiden kann“, sagte Franziska Gerster unserer Zeitung.

Sie lief die verbleibenden fünf Kilometer, bei denen es überwiegend bergauf ging, als Führende vornweg, riss eine Lücke zu ihren Verfolgerinnen und überquerte schließlich in einer Zeit von 44:42 Minuten als Siegerin die Ziellinie, 40 Sekunden vor Franziska Netzer. Drittplatzierte wurde schließlich Maike Hermle in 45.55 Minuten. „Ich bin mit meiner Zeit und natürlich dem Sieg sehr zufrieden. Ich habe nicht gedacht, dass ich heute gewinnen kann und habe eher mit einem zweiten Platz geliebäugelt. Dass es jetzt zum Sieg reichte, ist natürlich umso schöner“, resümierte die 24-Jährige Gerster ihr Rennen in Meßstetten. Wer letztlich den hart umkämpften zweiten Platz hinter Ricarda Rapp einnimmt, bleibt abzuwarten.

Die unangefochtene Nummer eins der Rennserie, Ricarda Rapp, entschied sich wegen eines danach stattfindenden Fußballspiels nur für den Hobbylauf über 4,7 Kilometer, den sie vor allen Männern und Frauen in einer Gesamtzeit von 18.30 Minuten ungefährdet als Siegerin beendete.

Mit den Schülern und Nordic Walkern nahmen beim diesjährigen Meßstetter Heuberglauf insgesamt 130 Sportler teil.