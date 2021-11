Freiwillige Feuerwehr Bubsheim bekommt neues Fahrzeug

Nachdem die Feuerwehr Bubsheim ihr neues Fahrzeug in Empfang genommen und die Bevölkerung am Wochenende bei Essen und Trinken es ganz genau inspizieren konnte, gilt jetzt für die Bubsheimer Wehrmänner: üben, üben, üben. Denn die in jahrelanger Feinarbeit ausgetüftelte Technik will beherrscht sein.

Nach mehr als 34 Jahren Dienstzeit wurde das alte Fahrzeug LF8 der Feuerwehr Bubsheim durch ein neues Fahrzeugkonzept ersetzt. Hierfür wurde ein Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 4000 zusammen mit einem Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft.

Nachdem der MTW bereits 2019 in Dienst gestellt wurde, folgte nun nach 18-monatiger Bauzeit auch das TLF 4000. Somit ist das Fahrzeug laut Pressemitteilung der Feuerwehr eines von zwei im gesamten Landkreis Tuttlingen. Mit Blick auf die Folgen der trockenen Jahreszeiten und der einhergehenden Gefahr von Flächen- und Waldbränden, verfügt das Fahrzeug über 5000 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel und stellt somit ausreichend Löschmittel für die Brandbekämpfung, teilt die Feuerwehr mit.

Hinzu kommt noch eine Pumpe mit einer Wasserfördermenge von 3000 Liter pro Minute. Zu der umfangreichen Beladung gehören unter anderem eine Waldbrandausrüstung, ein Dachmonitor sowie ein Akkukombigerät bestehend aus Schere und Spreizer. Folglich ist das Fahrzeug gerade auch für den Heuberg eine wichtige Ergänzung, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Von der ersten Ausschusssitzung des eigens dafür gegründeten Fahrzeugausschusses bis zur Abnahme vergingen 33 Monate. Nach erfolgreicher Ausschreibung wurde das Fahrzeug schließlich von der Firma Magirus gefertigt. Die Basis für das TL F4000 bildet ein 18 Tonnen MAN Allradfahrgestell.