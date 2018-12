Freie Wähler blicken auf 2019

Die Freien Wähler der Gemeinde Wehingen haben jüngst in der Pizzeria „Il Sorriso“ in Wehingen das zurückliegende Jahr bilanziert und einen Ausblick ins folgende gegeben.

Vorsitzender Stefan Blaschi sprach von einem ruhigen Jahr. Man habe auf die Durchführung des Multi-Kulti-Tages verzichtet, weil der TV Wehingen mit dem Oberhohenberg-Pokalturnier ausgelastet gewesen sei. 2019 stehe die Gemeinderatswahl im Mittelpunkt, bei der die Freien Wähler wieder mit einer eigenen Liste antreten wollen. Dabei sei es ein Ziel, wieder zehn Kandidaten zu nominieren. Ein Großteil der sieben Gemeinderäte sei wieder für eine weitere Legislaturperiode bereit. Am verkaufsoffenen Sonntag will man sich wieder mit einem eigenen Stand präsentieren.

Das Jahr 2018 sei für die Freien Wähler wieder ein ruhiges Jahr gewesen, meinte Blaschi, da in diesem Jahr keine nennenswerten Veranstaltungen stattgefunden hätten. Zufrieden zeigte man sich mit der Arbeit von Bürgermeister Reichegger. Er mache seine Arbeit gut, hieß es in den Reihen der Freien Wähler. Sabine Rösslers Kassenbericht fiel positiv aus. Thorsten Grimme bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Jeweils in ihren Ämtern bestätigt wurden Stefan Blaschi als Vorsitzender, Sabine Rössler als Kassier, Thorsten Grimme als Kassenprüfer, Stefan Rössler als Schriftführer und die Ausschussmitglieder Jürgen Gätschmann, Frank Klaiber, Claudia Kall. Sabine Sefrin kam neu in den Ausschuss.