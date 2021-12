Frau verunglückt bei Bisingen tödlich

Eine Autofahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L360 zwischen Tailfingen und Bisingen tödlich verunglückt. Dies berichtet die Polizei.

Die 37-Jährige war mit einem Peugeot gegen 10.40 Uhr auf der Landstraße von Onstmettingen herkommend bergab in Richtung Thanheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem aufwärtsfahrenden Lkw eines 52 Jahre alten Mannes zusammen.

Hierbei erlitt sie tödliche Verletzungen. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 45 000 Euro belaufen. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zur Unterstützung rückte neben der Feuerwehr Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus.

Die L 360 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.