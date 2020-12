Frau durch Hundebisse schwer verletzt

Am Dienstagabend ist eine Frau in Nusplingen auf dem Heuberg von einem fremden Hund angefallen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich die 48-Jährige gegen 18.30 Uhr im Auweg in Nusplingen auf, als das streunende Tier sie angriff und mehrfach in die Beine biss. Noch vor dem Eintreffen eines Notarztes, des Rettungsdiensts sowie der Polizei rannte der Hund davon und konnte trotz umfangreicher Suche nicht mehr gefunden werden. Die Schwerverletze musste in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Bei dem Tier könnte es sich um einen Schäferhund, gegebenenfalls einen Mischling, handeln. Es hat ein hellbraunes, langes und dichtes Fell. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Hund oder dessen Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.