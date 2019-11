Frankreichbesuch: Schüler aus Gosheim-Wehingen merken die Unterschiede

Auch dieses Jahr sind 19 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) für eine Woche zu Gast bei ihren französischen Austauschpartnern des Collège Charles Péguy in Cattenom (Lothringen) gewesen. Begleitet wurden sie von ihren Lehrerinnen Silke Lebrecht und Christine Mehne.

Die französischen Gastgeber kümmerten sich mit einem abwechslungsreichen Programm um ihre Gäste und ließen diese nicht nur in den französischen Schulalltag hineinschnuppern, sondern zeigten ihnen auch Interessantes aus ihrer Umgebung und ließen sie eine Woche lang an ihrem Familienleben teilhaben.

Einer der kulturellen Höhepunkte war die Führung durch die Bunkeranlage Hackenberg der Maginot-Linie. Eine ursprünglich aus Trossingen stammende Führerin ließ die Schüler durch packende Erklärungen in diese Zeit eintauchen.

Des Weiteren standen die Erkundung der Stadt Metz auf dem Programm und der Besuch des dortigen Centre Pompidou mit einer Ausstellung über die „Die Oper als Welt - Die Suche nach einem Gesamtkunstwerk“. Besonders faszinierend fanden dabei die Schüler einen übergroßen King Kong, der einmal Teil des Bühnenbilds der Oper „L’Affaire Makropoulos“ war.

An den anderen Tagen standen auch unterhaltsame und gruppenstärkende Unternehmungen auf dem Programm. So hatten alle Schüler viel Spaß beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen, amüsierten sich bei Stadtrallyes und bei einem gemeinsamen Quiz über Europa im Geburtshaus von Robert Schuman, einem der Gründerväter der Europäischen Union. Deshalb war es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich schnell Freundschaften bildeten und gemischte Gruppen aus Deutschen und Franzosen gemeinsam ihre Freizeit verbrachten.

Doch natürlich durfte auch der Besuch im Unterricht nicht fehlen. Hier merkten die Schüler schnell, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt, sowohl im Unterricht als auch in der Schulorganisation.

„Die Schüler haben sich in bemerkenswerter Weise auf ihre Austauschpartner eingelassen und haben sich für diese Woche vorbildlich an die Lebensweise ihrer Gastgeber angepasst“, heißt es in der Pressemitteilung des GGW.

Der mit Spannung erwartete Gegenbesuch auf dem Heuberg findet im Frühjahr 2020 statt, um den französischen Partnern dann Land, Leute und Kultur unserer Gegend näher zu bringen und gemeinsam Spaß zu haben.