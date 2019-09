Fossiliuslauf beim SC Wehingen

Der Silberdistel-Albcup geht am Sonntag, 29. September, in die nächste Runde, denn beim Fossiliuslauf in Wehingen werden sich wieder weit mehr als 100 Läufer duellieren.

Auch die 35. Auflage des Fossiliuslaufs ist ein fester Bestandteil der Rennserie des Silberdistel-Albcups und das sechste von insgesamt sieben Cup-Rennen. Während bei den Frauen Ricarda Rapp (TSV Stetten am kalten Markt) als Gewinnerin der Rennserie längst feststeht, geht es in der Männerwertung umso enger zu. Das ist vor allem Simon Friedrich (TSV Straßberg) und Andreas Schindler (TSV Glems) zu verdanken. Beide gewannen jeweils zwei Rennen – Gleichstand! Friedrich und auch Schindler haben ihre Teilnahme am Fossiliuslauf zugesichert. Dort gilt es für alle Läufer, beim Hauptlauf in zwei Runden auf insgesamt zwölf Kilometern mehrere Anstiege zu überwinden.

Die Schülerläufe über 1,5 und drei Kilometer Länge starten am Sonntag um 9.30 Uhr, der Bambinilauf um 10.30 Uhr. Der Startschuss für den Hauptlauf fällt um 10.45 Uhr. Der Jedermannlauf über sechs Kilometer wird um 11 Uhr gestartet – zeitgleich mit den Nordic Walkern (acht Kilometer). Start- und Ziel ist an der Wehinger Skihütte. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf möglich.