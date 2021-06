Flugakrobaten finden in Gosheim Nistplätze

Mauersegler und Mehlschwalben – faszinierende Flugkünstler – fühlen sich in Gosheim und Umgebung offensichtlich wohl: Die im vergangenen Jahr angebrachten Nistkästen haben erste Bewohner.

Bereits im Juli 2019 hatten Gerlinde Peterle und Erwin Wintermantel aus Gosheim den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) Tuttlingen um Mithilfe gebeten, um Nisthilfen für Mauersegler und Mehlschwalben in Gosheim anzubringen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Projekte aber erst über ein Jahr später umgesetzt werden.

Erwin Wintermantel hatte mit Unterstützung durch Bürgermeister André Kielack, den Bauhof, die Feuerwehr und den Mauerseglerexperten Karlheinz Sikinger aus Balgheim (BUND) die Nisthilfen beschafft und das Anbringen organisiert. Im September 2020 wurden dann mit Hilfe einer Feuerwehrleiter auf dem Hochhausdachaufbau in der Brühlstraße 24 vier Mauersegler-Kästen, an der Hauptstraße 30 zwei Mauersegler-Kästen sowie zwei Mehlschwalben-Kunstnester, an der Hauptstraße 36 über dem Scheunentor vier Mehlschwalben-Kunstnester sowie an der Lemberg-Apotheke zwei Mauersegler-Kästen angebracht.

Eine Kontrolle Ende Mai dieses Jahres zeigte dann: Um den Gebäudekomplex des Gesundheitszentrums herum machten etwa sechs Mauersegler mehrere Flugvorführungen in Gebäudehöhe. Und im unteren Mauersegler-Nistkasten an der Lemberg-Apotheke nisten bereits Sperlinge. Die beiden Nistkästen sind an der Südfassade der Apotheke rechts außen neben der ersten Fensterreihe platziert und gut einsehbar. „Sperlinge dienen öfters als Nistplatzanzeiger für Mauersegler“, weiß Experte Karlheinz Sickinger. „Falls nun der Mauersegler in den Kasten einziehen will, verdrängt er kurzerhand den Sperling.“ – Diese Beobachtungen ließen hoffen, dass die Nistkästen von Mauerseglern angenommen werden.

„Wer die pfeilschnellen, dunklen Spezialisten der Lüfte kennt, die gerne im Trupp durch Häuserschluchten mit lauten, unverwechselbaren ,Sri-Sri’-Rufen nach Insekten jagen, wird sie bald in sein Herz schließen“, sagt Sikinger. Er verbindet mit den Mauerseglern treue Begleiter durch den Sommer, denn sie sind von Anfang Mai bis Ende Juli in unsere Breiten Sommergäste aus Afrika. Sie kehren, wie die Schwalben, treu an die alten Brutstandorte in Europa zurück.

Auffallend sei, dass Gosheim noch einen schönen Bestand an Mauerseglern und Mehlschwalben im Ortszentrum aufweise. Die Mehlschwalben in der Ortsmitte haben in den letzten Jahren die von Erwin Wintermantel organisierten Nisthilfen angenommen.

Karlheinz Sikinger bittet die Gosheimer, ihre Beobachtungen von Mauerseglern oder Mehlschwalben an den jeweiligen Gebäuden direkt an Erwin Wintermantel oder gerne auch per E-Mail an den BUND Tuttlingen zu melden (Roche@gmx-topmail.de). Mauersegler lassen sich übrigens am besten bei schönem Sommerwetter vormittags von etwa 8 bis 10 Uhr und abends von etwa 20 Uhr bis Sonnenuntergang noch bis Ende Juli beobachten, so Karlheinz Sikinger.

Auch die Mehlschwalbentürme in Reichenbach und Schörzingen wurden bei der Kontrolle besichtigt. Beide Türme sind mit Mehlschwalben belegt und bieten jeweils Nistgelegenheiten für über 50 Mehlschwalben-Paare