Flohmarkt und Seifenkistenrennen fallen dieses Jahr aus

Die Verantwortlichen von Heuberg aktiv sagen im Einvernehmen mit den Gemeindeverwaltungen Deilingen, Gosheim und Wehingen den für 27. September geplanten verkaufsoffenen „Heuberg-Erlebnis-Sonntag“ ab. Betroffen sind außer den Einzelhandelsgeschäften, Gastronomen und Vereinen der drei Gemeinden, der Heuberger Flohmarkt in Wehingen und das Gosheimer Seifenkistenrennen, so eine Pressemitteilung.

Die Absagewelle im Zuge der Corona-Pandemie geht weiter. Seit Mittwoch ist klar, dass es im Herbst keine Großveranstaltung von Heuberg aktiv geben wird. „Das ist für alle Beteiligten sehr bitter und ein schmerzlicher Einschnitt im Veranstaltungskalender des Vereins“, so Dieter Volz, Vorsitzender von Heuberg aktiv. Die Streichung „dieser für den Heuberg so wichtigen Veranstaltung“ sei eine Folge der aktuellen Landesverordnung, die Großveranstaltungen zwar vorerst nur bis zum 31. August verbiete. Jedoch sei den Organisatoren klar, dass „alle Veranstaltungen, bei denen die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können, keinen Sinn machen“. Im vergangenen Jahr seien weit über 5000 Besucher in den Gemeinden unterwegs gewesen.

Zudem müsse der Verein spätestens jetzt mit den Detailplanungen beginnen und in einigen Bereichen in Vorleistung treten. „Da wir keine Planungssicherheit haben und die Vorleistungen mit finanziellen Mitteln verbunden sind, ist der Einstieg in die weiteren Vorbereitungen auf diesen Tag hin einfach zu riskant“, so Volz. Die seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Veranstaltung solle im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Flohmarkthändler erhielten bereits gezahlte Standgebühren in den nächsten Tagen zurück.